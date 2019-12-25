Экс-начальник отдела 9-й службы ГКНБ Канат Сагымбаев обвинил свое руководство в попытке фальсификации документов

Комментарий начальника охраны Алмазбека Атамбаева, бывшего сотрудника 9-й службы ГКНБ Каната Сагымбаева в ответ на сообщение Военной прокуратуры распространила пресс-служба СДПК.
«В ответ на мое открытое заявление по Кой-Ташским событиям Военная прокуратура распространила липовую справку, которая никоим образом не подтверждает их утверждения о том, что «Сагымбаев был предупрежден» о готовящемся штурме.
Говоря точнее, я не то чтобы не подписывал документы, якобы предупреждавшие меня о том, что экс-президент Алмазбек Атамбаев будет задержан силовым методом, но и в глаза не видел таких документов.
Нужно отметить, что до этого я как начальник отдела подписывал различные служебные документы, относящиеся к нашей непосредственной работе. Но никогда не подписывал бумагу, которую они распространили. Руководители ГКНБ не только меня не предупреждали, но даже не смогли дать внятный ответ на мои вопросы, что я должен делать в подобной ситуации.
Поэтому я не удивлюсь, если выяснится, что они оставили страницу из тех документов, где стоит моя подпись, а остальные заменили. Руководство ведомства, чтобы уйти от ответственности, готово пойти на все, вплоть до фальсификации документов. Их цель – свалить на меня всю вину и сделать меня крайним. Но я не сомневаюсь в том, что рано или поздно придет время, и они сполна ответят за свои незаконные действия по всей строгости закона», – заявил Канат Сагымбаев.
VESTI.KG
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