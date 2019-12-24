10 депутатов пожаловались спикеру ЖК на свою коллегу Махабат Мавлянову? 

Парламентарий Сайдолимжон Джураев заявил, что не подписывал заявление и не знает, кто поставил за него автограф
Член комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, депутат Сайдолимжон Джураев заявил, что не подписывал заявление о
снятии Махабат Мавляновой с поста главы указанного профильного комитета.
В беседе с Vesti.kg парламентарий пояснил, что был в командировке и не знает, кто расписался под его фамилией.
- Разногласий с ней у нас нет, - подчеркнул Джураев. - Сегодня должно было состояться заседание комитета, но его отменили. Как это письмо оказалось в соцсетях и СМИ, я не знаю. Но я его не подписывал. Что касается снятия с поста председателя нашей комиссии Махабат Мавляновой, то этот вопрос надо сначала вынести на комитет, где каждый депутат выскажет свое мнение. Затем фракция вынесет на палату. Но я думаю, этого не произойдет, и на следующем собрании все решится в положительном ключе.
Ранее в СМИ появилось письмо, адресованное спикеру Жогорку Кенеша Дастану Джумабекову и подписанное десятью депутатами.
В документе говорится о том, что необходимо снять с должности председателя комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Махабат Мавлянову в связи с тем, что она не справляется с обязанностями и принимает решения без ведома коллег.
VESTI.KG
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