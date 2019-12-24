ГКНБ: Дело в отношении Сыргака Кенжебаева передано в МВД

По версии следствия, гражданский муж Ширин Айтматовой требовал у китайского инвестора дополнительно 250 000 долларов, помимо ранее полученных

Уголовное дело в отношении Сыргака Кенжебаева по факту мошенничества 23 декабря направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о передаче уголовного дела в органы внутренних дел.

Напомним, что 14 декабря 2019 года в ГКНБ обратился гражданин КНР М.М. о принятии мер в отношении гражданина КР Кенжебаева, который путем мошенничества завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 350 000 долларов.

Более того, в ходе досудебного производства были получены неопровержимые доказательства требования со стороны Кенжебаева у китайского инвестора дополнительно 250000 долларов, помимо ранее полученных.

20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев был задержан в порядке ст.98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

21 декабря 2019 года Кенжебаеву было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 УК КР и в этот же день Первомайским районным судом Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.

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