Сооронбай Жээнбеков: Государство высоко оценило деятельность Болота Шамшиева

«Прощайте, Болот Толонович! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!»

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 декабря, направил обращение в связи с церемонией прощания со знаменитым кинорежиссером Болотом Шамшиевым.

Обращение главы государства зачитал руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев.

Текст обращения главы государства:

«Сегодня мы провожаем в последний путь Народного артиста СССР, Народного артиста Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии СССР, великого режиссера Болота Шамшиева.

Благодаря своим великолепным кинокартинам, он был известен не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Плоды трудов Болота Шамшиева являются неотъемлемой частью эпохи «кыргызского чуда». Режиссерский талант Болота Шамшиева был раскрыт через произведения великого писателя современности Чынгыза Айтматова, и он по праву стал одним из киноклассиков XX века.

Болот Шамшиев вложил немало труда в исследование истории кыргызского народа, в особенности — величайшего эпоса «Манас». Он относился к эпосу «Манас» не только как к эпическому произведению, но и как к сакральному феномену кыргызского народа, истоку нашего мировоззрения.

Его первая научно-популярная лента была посвящена эпосу «Манас». Этот фильм получил главный приз на международном кинофестивале в Германии.

В 1995 году, когда страна отмечала 1000-летие эпоса «Манас», он являлся главным режиссером масштабного театрализованного представления в честь данного юбилея.

Болот Шамшиев был не только великим кинорежиссером, но и дальновидным руководителем, способным определить искры таланта во многих актерах, помог им проявить себя, раскрыть свой потенциал. Именно он привел знаменитую Сабиру Кумушалиеву из театра в кино. Сумел узреть актерский талант Суймонкула Чокморова. Способствовал приходу в мир кино великолепных артистов Советбека Жумадылова, Орозбека Кутманалиева, которые впоследствии стали ярчайшими звездами большого кино.

Болот Шамшиев известен также, как видный государственный и общественный деятель. Он был депутатом двух созывов Жогорку Кенеша, послом, возглавлял Агентство по туризму и спорту.

В последние годы своей жизни им был написан ряд сценариев для фильмов, разработаны более десяти кинопроектов, изданы три книги. Совсем недавно мы встречались с ним, он делился со мной своими новыми идеями. Был полон творческих планов.

Государство высоко оценило деятельность Болота Шамшиева, он был удостоен ордена «Манас» III, II степеней.

Его главной наградой является бесконечное уважение и почитание нашего народа.

Болота Шамшиева больше нет с нами, но его светлый образ навсегда останется в сердцах поклонников его таланта, благодарных соотечественников. Он сумел воздвигнуть себе вечный памятник своим творчеством и неустанным трудом.

Прощайте, Болот Толонович! Вы навсегда останетесь в наших сердцах! Пусть земля вам будет пухом!».

VESTI.KG