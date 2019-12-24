Жениш Молдокматов: Мигранты, а не правительство, являются экономической опорой страны

Кыргызстан теряет самый трудоспособный слой населения

При общем количестве населения в Кыргызстане, которое составляет около 6 млн, более 800 тысяч из них находятся за границей. Более 90 процентов проживают на территории России. Об этом заявил председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.

По последним данным:

в РФ ̶ 709 000;

в Корее ̶ 6 550;

в Турции ̶ 30 000;

в Казахстане ̶ 35 000;

и десятки тысяч в других странах.

«Мигранты, а не правительство, являются экономической опорой страны, - подчеркнул Молдокматов. - В связи с этим постоянно утвердительно говорим: "Реальные инвесторы страны - мигранты". Вместе с этим по линии миграции имеются и социальные вопросы, с которыми каждый из нас может столкнуться. В настоящее время возраст примерно 90 процентов трудовых мигрантов составляет 25-64 лет. Из этого можно увидеть, что страна теряет самый трудоспособный слой населения страны».

По словам лидера «Замандаш», с увеличением количества мигрантов положение с телами погибших соотечественников за рубежом стало одним из важнейших вопросов.

«Только из России в год отправляют от 300 до 400 тел погибших, - указал Молдокматов. - Число погибших выше, чем показатели в странах, где идет война. Сравнительно, за 10 лет в Афганской войне погибли 252 человека из Кыргызстана, а в мирное время количество погибших соотечественников, уехавших на заработки, чтобы прокормить семью, превышает более 400 смертей за год. Стыдно, что не можем обеспечить доставку тел погибших соотечественников на родину. По соответствующему постановлению Правительства Кыргызской Республики близким родственникам погибших граждан выделяется компенсация в размере 50 000 сомов. Однако, принимая во внимание расходы, данная выплата не достаточна. А выделенных 50 000 сомов хватает только на то, чтобы забрать тело человека из морга. В целях урегулирования вопроса “Груз 200” на сегодняшний день соотечественники обратились в Правительство и Жогорку Кеңеш для поддержки предложения “Об обязательном страховании жизни каждого кыргызстанца, выезжающего за пределы страны, также начали собирать подписи в поддержку требования».

В данный момент количество подписей достигло 40 000 граждан, отметил он.

«Наша цель - обязательное страхование жизни каждого кыргызстанца, который выезжает за границу на срок более одного года, - продолжил Жениш Молдокматов. - Также урегулирование ценообразования страхования до одного года - 100 сом, на три года – 300 сом. При умножении на количество эмигрантов в 800 000 получаем сумму в размере 240 000 000. За среднее взять 350 (количество “грузов 200” в год) и умножить на три года - получается, что в течении 3 лет мы сможем вернуть на родину 1050 тел кыргызстанцев. Собранные 240 000 000 мы будем расходовать на доставку тел умерших кыргызстанцев на родину в ближайшие три года, или при разделе на количество умерших соотечественников выделение финансов, что составит до 250 000 сомов на каждого умершего. Некоторые думают, что за такой крупной суммой стоят заинтересованные в обогащении лица, которые в дальнейшем могут превратить это в прибыльный бизнес. Наш ответ на этот вопрос - все действия будут осуществляться государственной страховой компанией под контролем государства и парламента. Эта Государственная страховая компания должна будет доставить на Родину тела умерших кыргызстанцев, где бы они ни находились!»

Молдокматов отметил, что данный метод работает во многих странах.

«Если правительство и в целом страна не может создать условия тем соотечественникам, которые уехали на заработки в чужие страны для обеспечения своих семей, себя и детей, считаем, что по крайней мере доставить на родину тела погибших соотечественников является нашим святым долгом. Поэтому просим каждого из вас активно участвовать в этом, выражая свое мнение, оставляя отзывы и продвигая в соцсетях», - заявил председатель «Замандаш».

VESTI.KG