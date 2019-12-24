Политтехнологии команды Сооронбая Жээнбекова назвали провальными

Работа над имиджем президента Кыргызстана началась сравнительно неплохо. Сегодня же картина сильно изменилась. Почему?

Ровно два года и один месяц исполняется сегодня со дня инаугурации Сооронбая Жээнбекова. Тогда его впервые представили кыргызстанцам как президента. Люди узнали, что он человек дела, а не слова, что он религиозен и что он личный друг и соратник бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Когда новый президент вступил в должность, над его образом и его стилем коммуникации с общественностью начали работать имиджмейкеры и политтехнологи. Как имидж любого руководителя страны, образ Сооронбая Жээнбекова во многом зависит от грамотной подачи населению информации о нем и его работе.

Стоит признать, начиналось все сравнительно неплохо: многие оценили решение президента совершать перелеты эконом-классом, костюм по размеру и умение держать себя с достоинством.

Сегодня же картина сильно отличается. В работе пиарщиков Жээнбекова проявилось немало недостатков.

Она даже попадала на мушку шутников из Сети: дизайнер Никита Тарасенко с юмором обработал фотографии, сделанные пресс-службой президента, указав на их явную постановочность. СМИ не раз сообщали о стремительном падении рейтинга действующего главы государства.

Недавняя вспышка людского негодования после публикации журналистского расследования коррупции в Таможенной службе, которая вылилась в два мирных митинга REакция, натолкнулась на молчание «сверху».

Vesti.kg поинтересовалось у экспертов, как они оценивают эффективность команды, которая работает над имиджем президента. Кто виноват в том, что Сооронбая Жээнбекова любят не так сильно, как он, возможно, заслуживает?

Политтехнолог и журналист Алексей Василевецкий признался Vesti.kg, что не знает, кто именно в команде действующего президента Сооронбая Жээнбекова сейчас занимается политтехнологиями, поэтому может судить только по результатам. И они кажутся ему неутешительными.

- Насколько вижу по моим достаточно многочисленным знакомым, в том числе не имеющим никакого отношения к политике, а также по соцсетям, страну умудрились загнать в серьезнейшую психологическую депрессию, - сказал политтехнолог. - Люди не верят в лучшее, у всех очень мрачные предчувствия.

Мобилизовать народ на какие-то крупные общенациональные проекты в таких условиях уже в принципе невозможно, даже если бы власти было что предложить, считает Василевецкий.

- Победа над оппонентами для Жээнбекова оказалась пирровой, - уверен он. - То есть с политическими технологиями, на мой взгляд, полный провал.

Что же касается имиджмейкеров, то им в этих условиях, по мнению журналиста, не позавидуешь: приходится презентовать народу «результаты, которых нет». Переложить ответственность за проблемы в стране на внешних или внутренних врагов не получится, потому что их тоже нет, рассуждает он.

- Имиджмейкеры у Жээнбекова и без того звезд с неба не хватали, а сейчас, похоже, просто в ступоре, - предполагает Василевецкий. – «Иди, сестренка, проверь...» - это супер-находка, прекрасное объяснение. Никто, никакие фейки не могут так активно работать над разрушением имиджа действующего президента, как это делает он сам. К чему это приведет – посмотрим.

Политолог Кубат Султанбеков посоветовал пиарщикам и политтехнологам президента чуть больше внимания уделять общению с оппозицией, ведь в противном случае доверие населения будет потеряно окончательно.

- Они что-то делают, конечно, озвучивают какие-то достижения Сооронбая Жээнбекова, - признал он в разговоре с Vesti.kg. – Но если бы у власти были налажены отношения и с оппозицией тоже, взаимодействие было бы более эффективным. Нет, не надо ее поддерживать, просто расстановка сил, когда при определении курса власть учитывает и другое мнение, более рациональная.

Эксперт уточнил, что было бы лучше, если бы кыргызстанцы видели, что руководство страны воспринимает претензии оппозиции и предлагает свое решение проблемы. Участие ее представителей в дебатах с чиновниками, в обсуждении важных для страны вопросов придало бы коммуникации совершенно иную окраску.

- Все так однобоко подается, - признался он. – Возьмите хоть заключение по событиям в Кой-Таше, по модернизации ТЭЦ Бишкека, суд над бывшими мэрами – люди же ничему уже не верят.

Митинги REакция Султанбеков назвал следствием того, что люди, уставшие от одностороннего потока информации, не верят даже реальным достижениям власти.

- А ведь много людей не имеют провластной или антивластной позиции, но у них есть здравый смысл, - подчеркнул он. – Однако их мнение о политической ситуации не учитывают, и ни одной новой, здоровой мысли в этой области мы не наблюдаем. Я не хочу критиковать, но если мы хотим здоровое развитие, так должно быть.

Политолог и бывший дипломат Марс Сариев считает, что имидж президента в информационном поле явно проигрывает многим политикам, и отчасти это вина его пиарщиков.

- Они не справляются, недорабатывают, - сказал он Vesti.kg. – Помните, как показывали, что Сооронбай Жээнбеков уезжает из аэропорта без сопровождения? Ну разве это уровень пиар-кампании?

Впрочем, винить только политтехнологов тоже не стоит, отмечает Сариев. У них и в самом деле не так уж много материала, который потенциально можно использовать для создания образа «хорошего президента». Политолог подозревает, что им очень трудно работать в условиях нынешней политики действующей власти.

- И будет только хуже, - уверен он. – Окончание президентского срока будет все ближе, критика будет нарастать. Стартовая позиция всегда лучше: у людей есть надежды, борьба с коррупцией, рост экономики, например. Сейчас бы делать решительные шаги в этом направлении, но кабинет министров проигрывает и тут.

VESTI.KG