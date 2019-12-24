Адвокат Кулматова заверил, что его подзащитный не договаривался с властью перед освобождением

Сергей Слесарев заявил, что не согласен с приговором суда
Адвокат экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова - Сергей Слесарев - опроверг версию о том, что его подзащитный договорился с властью перед освобождением.
По словам юриста, само по себе освобождение Кулматова - положительный элемент.
- Судья признал его виновным, и здесь я не согласен, - сказал в беседе с Vesti.kg адвокат. - Мы доказывали и просили оправдать его, потому что нет состава преступления и коррупции. Мы приводили доводы, но суд вынес такой приговор.
В социальных сетях некоторые пользователи предположили, что Кулматов договорился с властью, чтобы его отпустили. Слесарев опроверг это и заявил, что «в социальных сетях могут всякое говорить».
vesti.kg
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