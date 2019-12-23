Верховный суд закрыл дело Канатбека Исаева за отсутствием состава преступления

В настоящее время депутат ЖК находится на больничном

Верховный суд закрыл уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша, изменив приговор первой инстанции. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что дело закрыто за отсутствием состава преступления.

«Приговор Первомайского райсуда от 4 января 2018 года в отношении Канатбека Исаева, Болота Имамадиева, Мирлана Эсенбекова по эпизодам выделения земельного участка, создания МП «ТИГ», ЗАО «ТЦТ», переноса магазина «Яшар» и по эпизоду переноса и строительства новой автостанции отменен»,- сообщили в суде.

Между тем помощник парламентария Нурлан Нуридинов сказал Vesti.kg, что его шеф простыл и находится на больничном.

- Канатбек Кейдеканович находится дома - у него больничный из-за простуды,- сказал Нуридинов.

Напомним, Канатбека Исаева обвиняли в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости в бытность мэром Токмока.

В январе 2018 года Первомайский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Однако позже Бишкекский горсуд прекратил дело за истечением срока давности.

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