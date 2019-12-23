Дело экс-мэров. Один из освобожденных передал привет всем, кто в СИЗО, особенно Ибраимову

Сегодня, 23 декабря, Ленинский райсуд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывших мэров столицы Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова, а также ряда чиновников, которых обвиняли в коррупции, служебном подлоге.
Председательствующий судья на процессе Кубанычбек Касымбеков освободил из-под стражи всех подсудимых, кроме Албека Ибраимова. Кулматов должен выплатить штраф в 5 млн сомов.
Судья Касымбеков постановил освободить подсудимых из-под стражи немедленно в зале суда.
Учредитель стройкомпании "Альта Групп" Кубат Шаршекеев, которому прокуратура просила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, рассказал представителям СМИ, что он очень рад своему освобождению.
"Ну какие мои первые впечатление о свободе.... Главное - это то, что я могу со всеми поздороваться, обнять своих близких, друзей. Мы не знали, что такой приговор будет, но надеялись сильно. Я собираюсь домой", - сказал Шаршекеев.
Он отметил, что судебная система не защищает никого и поэтому у нихдо конца не было уверенности.
"Всем сизошникам ГКНБ большой привет, всем держатся, Албеку Ибраимову в особенности. Мы там пробыли почти два года, всем огромный привет, всем, кто лишен свободы и находится в заключение, все огромный привет и думаю все когда-то наладится", - заключил Кубат Шаршекеев.
kaktus.media
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