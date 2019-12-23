Кубанычбек Кулматов, вышедший на свободу, недоволен решением суда

Бывший мэр Бишкека назвал приговор абсурдным и намерен его обжаловать
Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, вышедший на свободу, посчитал приговор суда по его делу абсурдным. Об этом он заявил журналистам после вынесения вердикта.
- Я все равно считаюсь виновным, и это маразм, - прокомментировал Кулматов. - Я недоволен решением. Это абсурдный приговор суда. Не ожидал такого решения.
Он пообещал обжаловать вердикт.
Напомним, Ленинский районный суд освободил бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова из зала суда. При этом, он оштрафован на 5 млн сомов.
Бывший мэр обвинялся в коррупции при строительстве школы стоимостью в 2 миллиона долларов в жилмассиве «Калыс-Ордо».
VESTI.KG
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