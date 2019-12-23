Кубанычбек Кулматов освобожден из зала суда

Другой бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов осужден на 15 лет
Ленинский районный суд освободил бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова из зала суда, при этом он оштрафован на 5 млн сомов. Такой вердикт вынес председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков.
Кулматов обвинялся в коррупции при строительстве школы стоимостью в 2 миллиона долларов в жилмассиве «Калыс-Ордо».
Другой экс-мэр столицы Албек Ибраимов осужден на 15 лет. Он проходил обвиняемым по нескольким уголовным делам – продажа по заниженной стоимости пансионата «Солнечный берег», закупка «ТНК Дастан» специальных изделий по завышенной цене, коррупция при предоставлении муниципальных земельных участков.
VESTI.KG
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