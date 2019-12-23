Асылбек Жээнбеков: В Оше тоже машин много, однако там нет смога

По словам парламентария, неправильно винить автомобилистов в загрязнении воздуха

Депутат ЖК Асылбек Жээнбеков на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша заявил о том, что в загрязнении бишкекского воздуха виноваты не автомобили, а уголь. Об этом сообщает портал «Super.kg».

«Загрязнение воздуха происходит из-за угля. Неправильно, что в этом винят автомобили. Сейчас к нам привозят качественные машины по сравнению с теми, что привозили ранее. В Оше тоже много авто. Однако там нет черного дыма. Если правильно обозначить эту проблему, ее можно легко решить», - сказал Асылбек Жээнбеков.



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