Исмаил Исаков: В заключении госкомиссии по событиям в Кой-Таше не было подлога

Генерал считает, что Кларе Сооронкуловой, решившей пожаловаться в генпрокуратуру, следовало внимательнее ознакамливаться с документом

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлением по факту того, что госкомиссия по событиям в Кой-Таше обнародовала в Жогорку Кенеше искаженное заключение.

О подлоге документа также говорил и другой член указанной комиссии, бывший зампред ГКНБ Артур Медетбеков.

Однако экс-депутат Жогорку Кенеша, член госкомиссии по Кой-Ташу Исмаил Исаков в беседе с Vesti.kg заверил, что в итоговый документ никаких изменений не вносили.

- Обратиться в Генпрокуратуру - это ее право, - отметил Исаков. - Но я не понимаю, по какому вопросу она будет писать жалобу и какой может быть подлог, если она сама расписалась под документом. Перед тем как подписать что-либо, человек должен прочитать все.

Исмаил Исакович пояснил, что он сам, перед тем как подписать заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше, внимательно ознакомился с документом и получил копии на официальном и государственном языках.

- Первоначально заключение было принято за основу, но это не было окончательным вариантом, - пояснил он. - В итоговом варианте были включены все мои предложения, и в парламент вынесли тот документ, который мы все подписали. Копии, которые я взял себе, идентичны обнародованному варианту. Официально могу сказать, что никакого подлога не было.

О намерении обратиться в Генпрокуратуру Клара Сооронкулова сообщила ИА «24.kg».

VESTI.KG