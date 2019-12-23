Суд рассмотрит обращение Нурбека Токтакунова в Генпрокуртуру

Сегодня, 23 декабря, в Октябрьском суде в 16 часов назначен судебный процесс по заявлению Нурбека Токтакунова в Генпрокуратуру. Об этом он сообщил сам.

Токтакунов поясняет, что по закону должно быть так - по разоблачительным публикациям в СМИ и соцсетях следователь должен начать досудебное производство, после чего собрать факты, необходимые для представления дела в суд, либо убедительно - на фактах - доказать отсутствие состава преступления.

Сегодня же практика такова - следователь не начинает досудебное производство, ссылаясь на отсутствие полного и всестороннего расследования дела, то есть требуют от журналистов факты, требующие оперативной работы правоохранительных органов.

"Но у журналистов и гражданских активистов нет возможностей правоохранительных органов, они выявляют определенные факты, используя свои конституционные возможности по доступу к информации", - пояснил он.

Он добавил, что правоохранительные органы должны начать досудебное производство и провести полноценное расследование с использованием оперативных возможностей и широких возможностей доступа к информации, в том числе к информации ограниченного доступа.

"Генпрокурор, не начиная досудебное производство, перенаправил заявление в ГКНБ для проверки в рамках уголовного дела по выводу $700 млн. Это бюрократическая хитрость Генпрокурора с целью создать видимость полноценного расследования незаконного обогащения Матраимовых. На деле факт богатств Раимбека Матраимова, в тысячи раз превышающий его официальные доходы, не зарегистрирован в ЕРПП", - высказался Токтакунов.

Напомним, 21 ноября было опубликовано расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о коррупции на кыргызстанской таможне, которая была частью деятельности уйгурского мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи. В этом расследовании фигурируют имена Айеркена Саймаити, убитого в Стамбуле, и экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. В расследовании утверждается, что Айеркен Саймаити отмыл $700 млн через Кыргызстан.

12 декабря стало известно, что Матраимов подал иск против "24.kg", "Азаттыка", Kloop и журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова. Иск касается защиты чести и достоинства Райымбека Матраимова. Суммы исков Райымбека Матраимова составили: 22,5 млн сомов - к "Азаттыку", 12,5 млн - к Kloop, 15 млн - к "24.kg", к журналисту Токтакунову - 10 млн. Судья Жылдыз Ибраимова уже вынесла определение об аресте банковских счетов ответчиков. Институт Медиа Полиси считает, что этот иск подан для запугивания других СМИ, а решение суда назвал давлением на СМИ.

Позже адвокаты ходатайствовали о снятии ареста со счетов массмедиа. В итоге суд отменил решение об аресте счетов.

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