«Бабанов из политики ушел, но партию свою не оставит»

Политологи считают, что с «Республикой» ничего радикального не произошло

Омурбек Бабанов покинул пост лидера партии «Республика», но все равно будет в курсе всех дел политобъединения. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марат Казакпаев.

- Бабанов еще два года назад говорил, что покинет политику, но, видимо, по-настоящему созрел только сейчас, - отметил он. - Скорее всего, уже бывший лидер «Республики» понял, что ему не светит государственный пост еще после выборов президента. Да еще и уголовные дела заведены на него. Впрочем, Бабанов теперь займется бизнесом, ведь еще раньше он приводил в Кыргызстан больших инвесторов.

Вместе с тем Марат Сайнидинович полагает, что Омурбек Бабанов выбрал в качестве лидера своей партии самого приближенного человека.

- Он очень близко общался с Жеенчороевым, и вполне может быть такое, что вопрос о лидерстве в партии был решен еще осенью, когда Жеенчороев ездил к Бабанову в Москву, - предположил политолог. - Вообще, Жеенчороев опытный политик - он справится со своей новой должностью. Да и сам Бабанов свою партию не оставит. Все равно будет принимать участие в ее делах. Только не открыто.

В свою очередь другой политолог Чинара Эсенгул полагает, что Бабанов уходит из политики окончательно, чтобы снять большие риски для нынешней власти.

- Для самого Бабанова очень важно защитить свой бизнес, - сказала она в разговоре с Vesti.kg. - В целом, он больше бизнесмен, чем политик или государственный деятель. Будучи ключевым оппонентом Сооронбая Жээнбекова во время президентской гонки, Бабанов все еще остается в умах большинства населения как тот, кто сможет существенно влиять на политику, как потенциальный лидер, который мог бы стать новым центром концентрации оппозиционно настроенных лиц и сил. Особенно после ухода Атамбаева.

Эсенгул убеждена, что бывший лидер «Республики» все равно будет работать с Жеенчороевым.

- Они будут готовиться к выборам, но не думаю, что «Республика » может предложить что-то существенно новое и радикальное, - отметила она. - И тут дело даже не в Жеенчороеве, а в том, что в нашей стране ни у одной партии нет видения и реально политической повестки для улучшения жизни и развития государства. Большинство политобъединений и их лидеры борются за место в парламенте, а не руководствуются национальными интересами.

О смене лидера в партии «Республика» высказался в социальной сети и депутат Дастан Бекешев.

(орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)

«За годы независимости для нас стало обычным то, что партии имеют лидера, - написал парламентарий. - Ушел лидер – сломалась партия. Партия может называться как угодно, но она целиком и полностью зависит от настроения лидера, его денег, возможностей и политических договоренностей. В такой системе есть свои плюсы и минусы. Но минусов больше. Достаточно устранить лидера и партия прекратит своё существование. Особенно наша реальность кричит, что любой лидер уязвим.

Все понимают, что в такой ситуации сложно подвязывать партию к одному лидеру. Но мало кто решается делать перемены. Партия Кыргызстан решилась на маленькие перемены и в 2015 году не стала выдвигать в списках первых кандидатов своего лидера и главного финансиста Шаршенбека Абдыкеримова. Он стал не юридическим лидером, а фактическим. Но и без него партия может двигаться вперёд.

Искусственно подвели к переменам и партию «Республика». У них произошли хорошие перемены. Мой коллега и очень грамотный депутат Мирлан Жээнчороев стал сегодня лидером партии, которую возглавлял Омурбек Бабанов. Жаль эти перемены происходят на фоне уголовных дел, по которым проходит уже бывший лидер партии Республика. Остался осадок будто Бабанова вынудили покинуть политическую деятельность.

Может и другим лидерам стоит задуматься о смене поколений? К примеру, Омурбек Текебаев, который часто высказывается в пользу демократических преобразований мог бы открыть школу по подготовке новых лидеров, а партию передать совершенно новым лицам. Вот это был бы сигнал всем другим лидерам.

А дальше… А дальше новым лидерам надо переходить на новую модель управления партий: не подвязывать под себя партию; сделать пост переизбираемым; ввести несколько сопредседателей; открывать при партиях электронные СМИ; готовить программу, написанную не под выборы, а на долгие годы; ввести праймериз внутри партии и объявить прозрачность денежных потоков в партии.

Вот тогда появятся партии с идеологией, с людьми, они будут обновляться и не раздражать граждан пустыми обещаниями».

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что партия «Республика» провела внеочередной съезд. На нем Омурбек Бабанов заявил, что уходит из политики. Новым лидером политобъединения избрали Мирлана Жеенчороева.



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