Айбека Калиева просят отпустить на похороны бабушки, которая его вырасти

Какое решение примут в ГКНБ, пока неизвестно

Скончалась бабушка осужденного по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом в социальной сети Facebook сообщила журналист Лейла Саралаева.

По ее словам, родственники Калиева надеются, что ему дадут возможность проводить бабушку в последний путь.

«У Айбека Калиева скончалась бабушка, которая вырастила его. Пока он по недоказанному обвинению сидел в СИЗО и по сфабрикованному политическому делу в суде, она выплакала все слезы, потеряла здоровье. Кто ответит за то, что отравили последние годы честной женщине?! Об одном молят родственники - чтобы отпустили Айбека Рыспековича попрощаться с родным человеком», - написала Саралаева.



В настоящее время экс-глава Нацэнергохолдинга содержится в СИЗО ГКНБ.

Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности пока недоступна для комментариев.

Напомним, ранее Свердловский районный суд Бишкека приговорил Айбека Калиева к 15 годам лишения свободы.



VESTI.KG