Айбека Калиева просят отпустить на похороны бабушки, которая его вырасти

Какое решение примут в ГКНБ, пока неизвестно
Скончалась бабушка осужденного по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом в социальной сети Facebook сообщила журналист Лейла Саралаева.
По ее словам, родственники Калиева надеются, что ему дадут возможность проводить бабушку в последний путь.
«У Айбека Калиева скончалась бабушка, которая вырастила его. Пока он по недоказанному обвинению сидел в СИЗО и по сфабрикованному политическому делу в суде, она выплакала все слезы, потеряла здоровье. Кто ответит за то, что отравили последние годы честной женщине?! Об одном молят родственники - чтобы отпустили Айбека Рыспековича попрощаться с родным человеком», - написала Саралаева.
В настоящее время экс-глава Нацэнергохолдинга содержится в СИЗО ГКНБ.
Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности пока недоступна для комментариев.
Напомним, ранее Свердловский районный суд Бишкека приговорил Айбека Калиева к 15 годам лишения свободы.
VESTI.KG
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