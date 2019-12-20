«Власть через Ширин Айтматову хочет закрыть всем рот, но это может вынудить людей выйти на новые акции протеста»

Адиль Турдукулов уверен, что процессы, которые начались в стране, уже необратимы. Он убежден, что задержание Сыргака Кенжебаева имеет политический подтекст

Ситуация с задержанием мужа Ширин Айтматовой может стать поводом для активизации ее сторонников. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марс Сариев.

- Скорее всего, Сыргак Кенжебаев на самом деле имеет отношение к делам, озвученным в обвинении, но его задержание явно связано с тем, что Ширин Айтматова с семьей хотела вылететь за границу, - отметил он. - Власти ведь понимают, что если Айтматова покинет пределы страны, она и ее сторонники смогут перейти к более радикальным методам. Задержание могло быть и раньше, но в такой ситуации медлить было нельзя - пока муж Айтматовой будет сидеть в подвале ГКНБ, у нее будут связаны руки.

Вместе с тем Марс Осмонкулович добавил, что следственные органы действовали не очень профессионально.

- Понятно, что надо было задержать Кенжебаева, однако никто не подумал, что такая ситуация может обратиться против власти, - сказал эксперт. - Ширин Айтматова сможет, что называется, «хайповать» на этой теме, и ее сторонники точно воспользуются этим.

В свою очередь член СДПК и в прошлом гражданский активист Адиль Турдукулов уверен, что задержание мужа Ширин Айтматовой имеет политический подтекст.

- Однозначно, мужа Айтматовой задержали из-за ее политической деятельности, - сказал он Vesti.kg. - Те процессы, которые сейчас идут, в первую очередь митинги по итогам расследования СМИ, во многом связаны с деятельностью Ширин Айтматовой. У нее есть имя, ведь она активно выявляет коррупционные схемы. А власть вместо того, чтобы решать проблемы, о которых говорила Ширин, пытается через давление на ее близких закрыть ей рот.

Турдукулов отметил, что о подобных действиях следственных органов свидетельствуют несколько признаков.

- Во-первых, в очередной раз используется порочная практика доносов, которые называются у нас сотрудничеством со следствием, - пояснил он. - Основываясь лишь на заявлении определенного лица, ГКНБ закрывает человека под арест, хотя если какие-то финансовые отношения между Кенжебаевым и гражданином КНР были, эти вопросы должны были быть решены в гражданском порядке. А здесь этим вопросом занялся ГКНБ - орган, отвечающий за нацбезопасность. А во-вторых, когда власти надо кого-то достать, даже в Казахстане могут задержать человека. А некоторых преступников почему-то не трогают. Такого рода арестами власти вынуждают людей выйти на другие акции протеста. Сейчас через Ширин Айтматову хотят всем закрыть рты, но процессы, которые начались в нашей стране, уже необратимы.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали слова Ширин Айтматовой о том, что ее мужа задержали в аэропорте Алматы. Она даже предполагала, что его могли похитить.

Позже ГКНБ официально сообщил, что Сыргака Кенжебаева подозревают в присвоении 350 тысяч долларов. В данный момент он доставлен в Кыргызстан и находится в ИВС СИЗО ГКНБ.

vesti.kg