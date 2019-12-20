Депутат Строкова: Мои ученики и знакомые видели Ширин Айтматову в клубах, рассказывали о ее поведении

Парламентарий не жалеет, что раскритиковала дочь писателя в столь трудный жизненный момент

Депутат ЖК Евгения Строкова, комментируя слова, написанные ею в адрес Ширин Айтматовой, отметила, что не намерена забирать свои слова обратно.

- Я не насмехаюсь над этой ситуацией, а, наоборот, сочувствую, - заверила парламентарий. - Ширин, прежде чем обвинять в чем-то других людей, нужно внимательно относиться к своей семье. У нее была возможность на протяжении пяти лет делать какие-то выступления. Она обвиняет Матраимова в коррупции, выставляя себя светлым человеком. Ее бывшие коллеги говорили о том, что она очень близко общалась с другими коррупционерами. По некоторым причинам не могу назвать их имена. Мои ученики и знакомые видели ее в клубах, рассказывали о ее поведении. Это, конечно, ее личное дело. Просто не надо тогда строить из себя правильного человека.

Vesti.kg поинтересовались, не жалеет ли Евгения Григорьевна о том, что раскритиковала Ширин Чынгызовну в довольно тяжелый жизненный момент, то есть во время задержания ее близкого человека.

- Считаю правильными написанные слова, - сказала нардеп. - Слова назад не забираю. Берешься судить других - посмотри внимательно на себя. Нужно тоже посмотреть на то, как она не бедно живет. Откуда у нее это все. К ней тоже много вопросов. Почему она сейчас вышла к общественности? Кто за ней стоит? Не думаю, что она сама выходит. Она пять лет была в парламенте. А сейчас говорит так, будто сроду не знает о том, что такое депутатская служба. Очень странное поведение.

Поясним, депутат ЖК Евгения Строкова, комментируя новость о задержании мужа экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой, написала о том, что теперь у дочери известного писателя есть повод заняться семейными делами.

Слова парламентария вызвали общественное негодование. Пользователи заявили, что Строкова будто насмехается над ситуацией, в которой оказалась Ширин Айтматова.

VESTI.KG