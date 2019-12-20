Бабанов больше не лидер партии "Республика", избран новый

Бабанов ранее заявлял, что не будет заниматься политической деятельностью после участия в президентских выборах 2017 года.

Омурбек Бабанов покинул пост лидера партии "Республика", избран новый.

В Бишкеке проходит съезд партии. Новым ее лидером стал Мирлан Жээнчороев, депутат парламентской фракции "Республика — Ата-Журт". Напомним, что осенью 2020 года состоятся парламентские выборы. На выборах в шестой (действующий) созыв Жогорку Кенеша партия шла в тандеме с политобъединением "Ата-Журт".

Бабанов подчеркнул, что завершил политическую карьеру.

Также на съезде стало известно, что политсовет партии сократился с 28 до 17 человек.

Бабанов и ранее сообщал, что перестал заниматься политической деятельностью. В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура заявила, что в ходе предвыборной агитации в 2017 году он встретился с жителями микрорайона "Амир-Тимур" в Оше и допустил в публичных высказываниях призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти.

Бабанов уехал в Россию. Позже объявил, что вернется в Кыргызстан 13 апреля этого года. ГКНБ напомнил ему об уголовном деле. В день ожидаемого прилета политик опубликовал видеообращение, заявив, что из-за возможных провокаций решил не лететь в Бишкек. 8 августа снова появилась информация, что Бабанов намерен вернуться, и ГКНБ опять напомнил, что он будет привлечен к ответственности. Политик прилетел на родину 9 августа.

В последнее время Бабанов ходит на допросы в Финпол и ГКНБ в качестве свидетеля.

sputnik.kg