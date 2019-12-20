Омурбек Бабанов прибыл на внеочередной съезд «Республики»

Сегодня станет известно, покинет ли экс-кандидат в президенты пост лидера партии

Экс-кандидат в президенты, лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов приехал на внеочередной съезд членов политобъединения.

Отмечалось, что на повестке стоят два вопроса — изменение состава политсовета и избрание лидера.

Один из кандидатов в лидеры партии - Жыргалбек Турускулов - выступил с речью.

- Мы никогда не допустим того, чтобы в адрес Омурбека Токтогуловича и наших однопартийцев говорили неблагоприятные слова, - заверил он. - Постараемся хорошо выполнять нашу работу и сдержать слова, данные перед народом.

Депутат ЖК озвучил отчет о работе, проделанной фракцией.

VESTI.KG