Омурбек Бабанов прибыл на внеочередной съезд «Республики» 

Сегодня станет известно, покинет ли экс-кандидат в президенты пост лидера партии
Экс-кандидат в президенты, лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов приехал на внеочередной съезд членов политобъединения.
Отмечалось, что на повестке стоят два вопроса — изменение состава политсовета и избрание лидера.
Один из кандидатов в лидеры партии - Жыргалбек Турускулов - выступил с речью.
- Мы никогда не допустим того, чтобы в адрес Омурбека Токтогуловича и наших однопартийцев говорили неблагоприятные слова, - заверил он. - Постараемся хорошо выполнять нашу работу и сдержать слова, данные перед народом.
Депутат ЖК озвучил отчет о работе, проделанной фракцией.
VESTI.KG
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