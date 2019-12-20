Сооронбай Жээнбеков поздравил сотрудников ГКНБ с профессиональным праздником

Президент отметил, что благодаря профессиональным действиям чекистов, создаются условия для мирной созидательной работы граждан

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 декабря, поздравил сотрудников ГКНБ с Днем работника органов национальной безопасности.

Текст поздравления главы государства:

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов национальной безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На органы безопасности возложены ответственные задачи по обеспечению стабильности в стране, разведке и контрразведке, борьбе с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, пресечению незаконного оборота оружия и наркотиков.

Спокойная и безопасная жизнь нашего общества, уверенность людей в будущем своей страны — зависит от вашего труда.

Благодаря вашим профессиональным действиям, создаются условия для мирной созидательной работы граждан нашей страны, обеспечивается стабильное функционирование общественных и государственных институтов.

Слов особой благодарности в профессиональный праздник заслуживают ветераны. Вы являетесь и всегда будете примером для нового поколения сотрудников.

Уверен, что самоотверженность и профессионализм сотрудников органов безопасности и впредь будут служить залогом спокойствия наших граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в вашей нелегкой службе во благо Отечества!».

VESTI.KG