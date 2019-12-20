Большая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Подсказки пресс-службе

Сооронбай Жээнбеков, вопреки слухам, проведет большую итоговую пресс-конференцию, как и было запланировано.

Дата уже известна. 25 декабря в государственной резиденции «Ала-Арча» соберутся не менее 180 журналистов из местных СМИ и аккредитованные при МИД Кыргызстана наши иностранные коллеги.

Многие прогнозировали, что президент страны откажется от встречи с представителями массмедиа. Предлог тоже был вполне оправданным — у Сооронбая Жээнбекова конец 2019-го оказался более чем насыщенным. Саммит глав государств ОДКБ в Бишкеке, визит президента Казахстана в Кыргызстан, визиты самого президента КР — в ОАЭ и Саудовскую Аравию, затем сразу поездка в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС...

Тем не менее пресс-служба главы государства анонсировала большую пресс-конференцию.

В нынешней непростой политической ситуации, сопровождающейся явно негативным информационным фоном для самого главы государства, это смелое решение. Потому что, и это очевидно, у журналистов будет предостаточно острых вопросов. Слишком много болевых точек образовалось в разных сферах.

Аппарату президента нужно очень постараться, чтобы ответы Сооронбая Жээнбекова были убедительными, честными и искренними.

В противном случае «Белый дом» и сам президент рискуют получить очередную, но гораздо большую по объему порцию критики.

Прежние встречи с журналистами всегда проходили на фоне праздничной суеты — 8 Марта, профессиональный праздник СМИ. Представителям прессы вручали подарки. А первая пресс-конференция была больше презентационной. От вновь избранного лидера страны тогда ожидали только программных заявлений.

Может и сейчас у стратегов президентской команды есть расчет на то, что предновогоднее настроение снизит остроту журналистских вопросов. Но это вряд ли. Слишком высока напряженность в обществе.

Слишком много вопросов, на которые ответов нет ни у правительства, ни тем более у Жогорку Кенеша. Значит, отвечать придется Сооронбаю Жээнбекову.

Вторая итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова в качестве лидера государства, в отличие от первой, приходится на период активизации самых разных процессов и противоречий, которые уже начинают раскалывать общество.

Кажется, что все конфликты, находящиеся до этого в латентной форме, одновременно перешли в открытую фазу и стали предметом острых дискуссий не только в социальных сетях, на кухнях, в СМИ, но уже и на площадях.

Президентство Сооронбая Жээнбекова приходится на период перехода части общества в пассионарное состояние.



Мы ждем перемен

Так называемые «балконские» проснулись и вдруг обнаружили: то, что им обещали после апрельской революции, по прошествии почти десяти лет так и не свершилось.

Нет никакой парламентской республики, когда хотя бы Жогорку Кенеш был более ответственен. Нет независимых судов, на реформирование которых брошены астрономические суммы. Нет новой правоохранительной системы, используемой не как репрессивная машина для расправы с неугодными...



То есть кыргызстанцы вынуждены констатировать: после 7 апреля 2010 года практически ничего содержательно для Кыргызстана не изменилось и пока не меняется.

Безусловно, обещанные перемены остались пустословием благодаря прежде всего Алмазбеку Атамбаеву. Он ничего не сделал для того, чтобы все почувствовали: что-то меняется.

Напротив, на протяжении шести лет мы видели того же Максима, только в новых образах. В образе шофера. Или охранника... Их стремительный взлет по карьерной лестнице не оставлял никаких надежд.

Но Алмазбек Атамбаев завершил свою политическую карьеру в камере СИЗО. Он — перевернутая страница в большой истории страны. Списан.

Вся ответственность за происходящее сейчас в Кыргызстане целиком и полностью лежит на Сооронбае Жээнбекове.

Общество хочет, чтобы действующий президент не повторял ошибки своего предшественника.

Поэтому на пресс-конференции главе государства придется убедить журналистов, что у него другой путь для развития страны. Два года на посту — самое время начать реализовывать обещанное.



Когда врагов не нужно

Но пока у Сооронбая Жээнбекова такие «друзья», что ни врагов, ни оппозиции не нужно. Примеры?

Во многом благодаря именно министру культуры скандал вокруг феминале приобрел масштаб. Вместо того чтобы культурно и цивилизованно погасить возникший инцидент, Азамат Жаманкулов позволил себе едва ли не лозунги, по странному стечению обстоятельств созвучные с более чем резкой и националистически выраженной риторикой противников выставки.

Эта ситуация вокруг феминале противопоставила власть, а министр культуры — представитель власти, городской интеллигенции.

Или включение в состав официальной делегации, сопровождающей президента в ОАЭ, фигуранта уголовного дела Зарылбека Рысалиева.

Как обвиняемый по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и находящийся под домашним арестом оказался рядом с Сооронбаем Жээнбековым? Это заставило социум логично возмутиться избирательным правосудием.

А неуклюжий реверанс депутата Тынчтыка Шайназарова в сторону Сооронбая Жээнбекова с призывом к госорганам защитить от критики последнего? Туркменбаши в Кыргызстане никогда не будет. Неужели не понимает этого депутат? Да и президент не нуждается в такой «защите».

Защита Сооронбая Жээнбекова — он сам, его действия, поступки, реформы, принципиально качественное изменение ситуации в стране.

Дайте факты и адрес. Президент КР прокомментировал расследование о Матраимовых

Или иски семьи Матраимовых к СМИ. На фоне длящейся уже год (!) проверки правоохранительными органами источников благосостояния Райымбека Матраимова, судья Свердловского суда Бишкека Жылдыз Ибраимова оперативно принимает решение об аресте банковских счетов «Азаттыка», 24.kg и «Клоопа».

Благодаря чему Кыргызстан в считанные часы попал в первые строчки международных новостей как страна, где происходит давление на свободу слова. Решение районного суда оказывается в поле зрения целого ряда солидных международных организаций — от комитета Конгресса США и ОБСЕ, до профессиональных журналистских объединений.

Чтобы остановить поток протестных обращений и заявлений, обрушившихся на республику, Матраимовы вынуждены были отозвать свое ходатайство об аресте счетов редакций. Но сам суд будет проходить при повышенном внимании международного сообщества. В этом можно не сомневаться.

Никто не ставит под сомнение право Матраимовых отстаивать честь и достоинство в суде.

Но только репутационный ущерб Кыргызстану, нанесенный подобными исками, никакими миллионами не измерить. И это лишь малое, о чем Сооронбаю Жээнбекову придется говорить на своей пресс-конференции.



Когда штормит от политики

Когда штормит от политики, экономика не может двигаться вперед и расти вширь.

Несколько цифр 2019-го: по сравнению с прошлым годом отток инвестиций увеличился в 1,6 раза, переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год на $242,1 миллиона, госдолг страны: каждый житель должен по $697 — прогнозы экспертов о замедлении экономики Кыргызстана сбываются...

На экономический блок вопросов журналисты тоже захотят получить ответы.

24.kg