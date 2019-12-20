МВД сообщило подробности дела в отношении мужа Ширин Айтматовой

Материалы переданы в Главное следственное управление Министерства внутренних дел

Бишкекчанин Виктор Гавришев через интернет сайт www.vb.kg «Вечерний Бишкек» обратился к президенту КР и генпрокурору с заявлением о незаконных действиях в 2013 году со стороны следователя ГУВД Бишкека У.Баялиева и гражданина РФ С.Богданова, который через гражданина КР Кенжебаева С.М., являющегося мужем экс-депутата Ширин Айтматовой, сфабриковали дело.

По данному факту МВД официально сообщает подробности этого уголовного дела. Так, в 11 ноября 2013 года Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по статье 304 ч.2 (злоупотребление служебным положением) и 316 ч.2 (халатность) УК КР по факту ввоза с января 2012 года по февраль 2013 года Е.Гавришевым и неустановленными следствием лицами на территорию Кыргызской Республики спутниковых телефонов в количестве 810 штук, на сумму 808932 долларов, без произведения установленных таможенных выплат на общую сумму 20 245 909 сомов.

Расследование уголовного дела было поручено ГСУ МВД КР, где 13 сентября 2013 года гражданином РФ С.Богдановым были предоставлены копии груза сопроводительных документов, согласно которым на территорию республики были доставлены 810 штук спутниковых телефонов разных марок: «Иридим», «Эксполлер», «Сателейт Кит».

17 декабря 2013 года в связи с неустановлением местонахождения Егор Гавришев заочно привлечен к уголовной ответственности по статье 204 ч. 1 ,ч.3 п. 1,4,5, (контрабанда) и 210 ч. 1, ч.2 п. 1,2, ч.3 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК КР. Уголовное дело выделено в отдельное производство.



19 февраля 2019 года Е.Гавришев задержан в аэропорту "Манас". 20 февраля 2019 года ему вручено уведомление в подозрении в совершении преступления по статье 223 ч.2 п.п.1,4 (экономическая контрабанда) УК КР. В этот же день Первомайским районным судом применена мера пресечение в виде домашнего ареста.

В ходе расследования отец подозреваемого Егора Гавришева- Виктор Гавришев -

через интернет сайт www.vb.kg обратился с заявлением о незаконных действиях со стороны следователя и гр. РФ С.Богданова, который через гр. КР

Кенжебаева С.М. сфабриковали дело.

В целях объективного расследования и установления всех обстоятельств дела, установления возможных фактов правонарушений со стороны гр. С.Кенжебаева, уголовное дело принято в досудебное производство Следственной службы МВД.

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