Телохранитель Атамбаева о двуличном приказе ГКНБ, своем долге и погибшем спецназовце

Экс-начальник охраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывший сотрудник 9-й службы ГКНБ Канат Сагымбаев выступил с открытым заявлением.

Напомним, 26 сентября 2019 года Первомайский районный суд водворил бывшего сотрудника 9-й службы ГКНБ и телохранителя Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева в СИЗО-1. Сагымбаева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в организации массовых беспорядков, воспрепятствовании деятельности органов правопорядка и убийстве во время событий 7 августа в доме Атамбаева в селе Кой-Таш.

Само заявление распространила СДПК сторонников Атамбаева. Отмечено, что Канат Сагымбаев передал заявление через своих адвокатов.

Kaktus.media публикует заявление полностью.

"Отдали двуличный приказ"

- Я, Канат Сагымбаев, решительно не согласен с наглой и гнусной ложью, содержащейся в решениях заключения госкомиссии по изучению кой-ташских событий 7-8 августа, вынесенных в угоду действующим властям!

Считаю несправедливым само формирование состава госкомиссии сплошь из людей, имеющих личную месть или обиду к Алмазбеку Атамбаеву.

Говоря о заключении комиссии, я решил высказать правду общественности по двум касающимся меня вопросам. На заседании парламента на вопрос депутата Жогорку Кенеша Мыктыбека Абдылдаева: "Сагымбаев выполнил свои обязанности? Он был заранее предупрежден?" руководители ГКНБ во главе с председателем, даже не моргнув глазом, соврали, что "он не выполнил, хотя он был заранее предупрежден".

Что можно хорошего ожидать народу и государству от таких руководителей, которым не хватает смелости сказать правду и взять на себя ответственность, которые, в угоду властям, готовы принести в жертву своих же подчиненных сотрудников, как я?!

На самом деле в тот день они отдали двуличный приказ: сотрудникам "Альфы" - "поймать и привести Атамбаева", а мне – "охранять объект". Бойцы "Альфы" не справились с поставленной задачей. Я четко выполнил свои служебные обязанности и передал объект живым и невредимым – с головы объекта охраны не упал ни один волос.

7-8 августа я не оказывал сопротивления ворвавшимся сотрудникам спецназа, а только лишь обеспечивал безопасность бывшего президента.

"Кто-то получил награды, а я оказался в тюрьме"

Через некоторое время после этих событий многие получили награды, а я оказался в тюрьме. Я бы сказал, ладно, если бы эти люди получили награды после подведения итогов работы госкомиссии. Очевидным становится то, что власть намеренно пошла на эти опасные игры.



Никто меня заранее не предупреждал о том, что дом бывшего президента будут штурмовать! Хоть я и допускал такую возможность, но думал, что такой поворот событий может произойти только в ноябре, после решения Конституционной палаты.

"Выполнял свою работу"

Я всегда чувствовал свою ответственность, поэтому незадолго до этих событий лично обратился к экс-руководителю 9-й службы Шабданбекову и спросил у него о том, какими будут мои обязанности и ответственность в случае, если будет применен силовой захват в отношении бывшего президента.

Он ответил: "Ты, наверное, просто отойдешь в сторону". Я спросил: "А если придут без предупреждения, неожиданно? Как я могу узнать их?". На что он ответил: "Ну, сам посмотришь".

Я снова задал вопрос: "Хорошо, я отойду в сторону. Но если что-нибудь случится с Алмазбеком Атамбаевым, то кто будет нести ответственность за это? Ведь ответственность за его безопасность в первую очередь лежит на мне? Если это ваш приказ, то прошу оформить его в письменном виде, в нем прямо укажите, что ответственность за безопасность Алмазбека Атамбаева берете лично на себя". Я настаивал на этом. Но Шабданбеков не согласился, видимо, пытаясь отвести от себя ответственность, и сказал: "Канат, ты пока иди, я сам все уточню с верхами и сообщу тебе".

После этого разговора он не связывался со мной и ничего не сообщал.

Сопровождение охраняемого объекта напрямую входит в обязанности 9-й службы, следовательно, я обязан был везде сопровождать Алмазбека Атамбаева, куда бы он не ходил или кто бы к нему не приходил.

Из-за халатности руководителей, из-за их стремления уйти от ответственности, попадают под удар и становятся жертвами такие офицеры, как я, а они остаются белыми и пушистыми. Это меня глубоко огорчает.

"Могли спокойно задержать Атамбаева"

Меня арестовали, но не смогли сломить, а сломали других более решительных офицеров. Как офицер, именно так я оцениваю действия руководства. Хочу отметить, что в ГКНБ много истинных мастеров своего дела, поэтому мнение о том, что там сидят сплошь непрофессионалы с низким уровнем знаний, неправильное.

Говоря о событиях в Кой-Таше, опять-таки скажу: спецназ имел все возможности, чтобы задержать Алмазбека Атамбаева без каких-либо потерь и последствий.

Для этого, например, могли незаметно внедрить 15-20 оперативных сотрудников в общий поток людей, пришедших поздороваться с экс-президентом, и спокойно задержать его.

Возникает другой вопрос: почему, прежде чем отправить спецназ, не отключили связь и Интернет, а сделали это только после того, как народ собрался и стал избивать бойцов? Ведь если бы они отключили связь раньше, то народ бы не собрался, и тяжелых последствий можно было избежать. Думаю, что эти действия властей явно демонстрируют их намерение организовать провокацию.

Я никоим образом не виню сотрудников "Альфы", пришедших в Кой-Таш.

Вина лежит на руководителях, отдавших преступный приказ и подготовивших план, приведший к негативным последствиям, бросивший бойцов в руки разъяренной толпы!

Поэтому я требую привлечь этих руководителей к ответственности!

О гибели спецназовца

Также хочу заявить, что у меня есть большие сомнения относительно заключения экспертизы о том, будто заместитель командира спецназа "Альфа" погиб во время событий в Кой-Таше от пули калибра 7.62, выпущенной из винтовки образца СВД. Пользуясь своими законными полномочиями, я просил разрешить мне принять участие в экспертизе. Но, к сожалению, мне не дали участвовать в ней. Еще раз хочу подчеркнуть: я имел на это полное право по закону.

Теперь у меня есть несколько вопросов по экспертизе, а также по ситуации, в которой погиб боец спецназа:

1. Почему смертельно раненного Усенбека Ниязбекова повезли не в хирургию, а в травматологическое отделение?

Видимо, потому что там под рукой не было надежного человека властей, чтобы вынести нужное заключение и подделать документы. И этот факт вызывает большие сомнения.

2. Оружие, указанное в экспертизе, находилось на 3-м этаже дома, оно не выносилось оттуда. Почему нет следов и ни одной капли крови от 3-го до 2-го этажа? Человек, получивший пулю 7.62 ЛПС, истекал бы кровью.

3. До этого вы сами заявляли о том, что вышеуказанный человек был ранен из оружия АК-74 пулей калибра 5.45. Так почему же теперь вы утверждаете совсем другое?

4. В экспертизе также не указано точное время, когда получил ранение боец спецназа.

5. Он был ранен до прихода толпы народа или после? Если он был ранен до появления народа, то с какой стороны дома был вывезен в больницу? Насколько мне известно, до прихода народа из дома не вывозился тяжело раненный боец.

Заключения экспертизы вызывают у меня большие сомнения. И не зря! У меня еще будет много вопросов, но я их задам только после того, как получу ответы на эти. Было бы справедливо, если бы следствие по данному делу проводилось открыто, а не под грифом "секретно". Тогда общественность получила бы возможность узнать всю правду, без всяких умолчаний.

Статья, которая вменяется Алмазбеку Атамбаеву и мне, безосновательна, сотрудник спецназа не мог быть ранен из оружия СВД. Вы выдвигаете обвинение без всяких доказательств.

Я опровергаю все обвинения, предъявляемые мне, и все это я могу доказать конкретными фактами, опираясь на законы. Мой арест, выдвигаемые в мой адрес обвинения - это давление лишь с одной целью: власти хотят сломать меня и получить показания против Алмазбека Атамбаева.

У меня нет никаких показаний против Алмазбека Атамбаева. Я никогда не нарушал закон. Самое главное, я выполнял свои обязанности четко, строго соблюдая требования закона.

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