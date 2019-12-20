Парламентская комиссия по убийству Айеркена Саймаити продлила срок своей работы

Сообщается, решение принял председатель комитета Талант Мамытов
Парламентская комиссия по расследованию ситуации вокруг убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити продлила срок своей работы. Об этом Vesti.kg сообщил член данного комитета, депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов,
- Это решение председателя комиссии Таланта Мамытова, - пояснил нардеп. - Причина только в том, что поджимают сроки, чисто процедурный вопрос. Дело в том, что ранее мы направили запросы в госорганы, а они как правило отвечают месяц, если бы не продлили, не успели бы к сроку, установленному в начале.
Напомним, депутатская комиссия была создана по инициативе Алтынбека Сулайманова. Позже он вышел из ее состава.
vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!