Опять в дорогу. Президент вылетел в Санкт-Петербург для участия в заседании ЕЭС

Сооронбай Жээнбеков вылетел в Санкт-Петербург (Российская Федерация) для участия в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета.
По данным пресс-службы президента Кыргызстана, кроме переговоров на заседаниях ВЕЭС в узком и расширенном составах, состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.
В составе делегации КР министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов
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