ГКНБ прокомментировал задержание мужа Ширин Айтматовой

Вчера, 19 декабря, лидер движения "Умут-2020" Ширин Айтматова написала в социальных сетях, что пропал ее муж.

Сегодня, 20 декабря, рано утром Ширин Айтматова написала в Twitter, что мужа арестовали по линии ГКНБ и доставили в Бишкек.

ГКНБ прокомментировал задержание мужа Ширин Айтматовой.

"В ГКНБ обратился гражданин КНР М. М. о принятии мер в отношении Сыргака Кенжебаева, который путем мошенничества завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму $350 000. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 204 ч. 3 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК КР.

В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин КНР М. М. в целях участия во втором этапе проекта "Безопасный город" прибыл в КР в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации отмеченного стратегического проекта.

В ходе подготовки к участию в конкурсе по проекту "Безопасный город" М. М. познакомился с Сыргаком Кенжебаевым, который, войдя в доверие китайского инвестора, под различными предлогами, якобы связанными с непредвиденными расходами, завладел $350 000 заявителя и отказывается их возвращать.

Более того, в ходе досудебного производства были получены неопровержимые доказательства требования со стороны Сыргака Кенжебаева у китайского инвестора дополнительно $250 000, помимо ранее полученных.

20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев был задержан в порядке ст. 98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В установленные законом сроки будет решен вопрос об уведомлении Сыргака Кенжебаева в совершении соответствующего преступления и избрания судом в отношении него меры пресечения.

В части заявлений экс-депутата ЖК КР Ширин Айтматовой о том, что в рамках указанного выше дела был задержан ее супруг, следует отметить, что ГКНБ КР не располагает подобными данными, так как в ходе одного из допросов последняя утвердительно показала, что разведена, а с Сыргаком Кенжебаевым проживала в гражданском браке непродолжительное время. Ведется следствие", - говорится в сообщении ГКНБ

kaktus.kg