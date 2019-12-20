Вчера, 19 декабря, лидер движения "Умут-2020" Ширин Айтматова написала в социальных сетях, что пропал ее муж.
Сегодня, 20 декабря, рано утром Ширин Айтматова написала в Twitter, что мужа арестовали по линии ГКНБ и доставили в Бишкек.
ГКНБ прокомментировал задержание мужа Ширин Айтматовой.
"В ГКНБ обратился гражданин КНР М. М. о принятии мер в отношении Сыргака Кенжебаева, который путем мошенничества завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму $350 000. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 204 ч. 3 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК КР.
В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин КНР М. М. в целях участия во втором этапе проекта "Безопасный город" прибыл в КР в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации отмеченного стратегического проекта.
В ходе подготовки к участию в конкурсе по проекту "Безопасный город" М. М. познакомился с Сыргаком Кенжебаевым, который, войдя в доверие китайского инвестора, под различными предлогами, якобы связанными с непредвиденными расходами, завладел $350 000 заявителя и отказывается их возвращать.
Более того, в ходе досудебного производства были получены неопровержимые доказательства требования со стороны Сыргака Кенжебаева у китайского инвестора дополнительно $250 000, помимо ранее полученных.
20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев был задержан в порядке ст. 98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В установленные законом сроки будет решен вопрос об уведомлении Сыргака Кенжебаева в совершении соответствующего преступления и избрания судом в отношении него меры пресечения.
В части заявлений экс-депутата ЖК КР Ширин Айтматовой о том, что в рамках указанного выше дела был задержан ее супруг, следует отметить, что ГКНБ КР не располагает подобными данными, так как в ходе одного из допросов последняя утвердительно показала, что разведена, а с Сыргаком Кенжебаевым проживала в гражданском браке непродолжительное время. Ведется следствие", - говорится в сообщении ГКНБ
kaktus.kg
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