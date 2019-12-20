Супруга Ширин Айтматовой доставили в Бишкек

Его подозревают в присвоении 350 тысяч долларов
Мужа экс-депутата Жогорку Кенеша Ширин Айтматовой арестовали по линии ГКНБ и доставили в Бишкек. Об этом она написала на своей странице в «Твиттер».
«Всем спасибо за беспокойство и поддержку. Мужа арестовали по линии ГКНБ в аэропорту Алматы и доставили в Бишкек. Будем разбираться. Репрессии продолжаются», – отметила Айтматова.
Между тем пресс-служба ГКНБ сообщила, что супруг Айтматовой Сыргак Кенжебаев подозревается в мошенничестве и присвоил 350 тысяч долларов.
«В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин КНР М.М. в целях участия во втором этапе проекта «Безопасный город» прибыл в КР в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации отмеченного стратегического проекта. Во время подготовки к участию в конкурсе по проекту «Безопасный город» М.М. познакомился с С.К., который, войдя в доверие китайскому инвестору, под различными предлогами, якобы связанными с непредвиденными расходами, завладел денежными средствами заявителя в размере 350 тысяч долларов США и отказывается их возвращать», – заявили в ведомстве.
Кроме того, в пресс-службе госкомитета добавили, что у них имеются неопровержимые доказательства требования со стороны Сыргака Кенжебаева у китайского инвестора дополнительно 250 тысяч долларов, помимо ранее полученных.
Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 204 ч. 3 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР. В ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении Кенжебаева в совершении преступления и изберут меру пресечения.
Сама Айтматова до сих пор недоступна для комментариев.
vesti.kg
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