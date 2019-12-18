Представители «Кырк Чоро» готовы перевоспитать Райымбека Матраимова

Активисты заявили, что если вина экс-замглавы ГТС будет доказана, они намерены защищать его от «иностранных агентов»

Члены объединения «Кырк Чоро» сегодня собрались на площади «Ала-Тоо». По словам их лидера Замира Кочорбаева, их целью была борьба против коррупции и за свободу слова, но только без «третьих лиц».

Однако некоторые сторонники «Кырк Чоро» говорили журналистам о том, что пришли на митинг против геев.

Кочорбаев сообщил членам «Кырк Чоро», что им отказано в просьбе присоединиться к митингу «REакция 2.0», поэтому свои требования они выскажут отдельно.

Во время выступления он прокомментировал версию о том, что их объединение выступает в защиту экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова, которого в народе прозвали коррупционером и обвиняют в выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Замир Кочорбаев подчеркнул, что вина Матраимова еще не доказана.

Кроме того, член ОО «Кырк Чоро» Кенешбек Айтикеев заявил, что даже если Райымбек Матраимов является коррупционером, то они готовы защищать его от «иностранных агентов».

Айтикеев указал, что кыргызы испокон веков не выгоняли своих сыновей, и «Кырк Чоро» готовы наказать, а также перевоспитать экс-зампредседателя Таможенной службы, если он действительно вывез из страны миллионы.

Вместе с тем он добавил, что даже если Матраимова арестуют, коррупция в республике не искоренится.

«Мы с вами были обмануты деньгами политиков. Это мы их избрали. Вина лежит и на нас. Тысячу Раимов посадите - результатов не будет. Коррупция будет существовать до тех пор, пока мы не сделаем правильный выбор. Одумайтесь. Скоро как раз предстоят парламентские выборы», - сказал Айтикеев.



VESTI.KG