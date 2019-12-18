Депутат Шыкмаматов: «Балконские» проснулись. Власть должна поддерживать это

Некоторые парламентарии заявили, что поддерживают лозунги, озвученные сегодня на митинге «REакция 2.0»

Депутат ЖК Мирлан Жеенчороев заявил Vesti.kg, что поддерживает лозунги, озвученные на сегодняшнем мирном митинге возле Белого дома.

- Митинги - конституционное право каждого гражданина, - отметил нардеп. - В Конституции написано, что государственные и муниципальные органы должны обеспечить реализацию этого права. Каждый гражданин имеет право изъявить свою позицию на мирных митингах. Лозунги, которые звучат на сегодняшнем мирном митинге - беспристрастность судов, борьба с коррупцией, борьба с незаконным обогащением - идут в рамках политики, проводимой нашим государством. Я поддерживаю эти лозунги.

По мнению другого народного избранника Алмамбета Шыкмаматова, митинги, требующие свободы слова и борьбы с коррупцией, всегда должны приветствоваться.

- Инициаторами мирных акций становится самоорганизованная прогрессивная молодежь, - сказал Vesti.kg парламентарий - Никто специально не организовывает эти митинги. За ними не стоят никакие политические силы. В акции принимают участие ребята, которые до сегодняшнего дня были аполитичными. Они сами говорят об этом. Недавно как раз говорили о том, что «балконские проснулись». Это должно приветствоваться в том числе и со стороны власти. Это сигнал, говорящий о том, на какие острые вопросы нужно обратить внимание.

Шыкмаматов отметил, что мирные митинги по нашей Конституции и международному праву являются инструментом выражения отчаяния или недовольства.

- Есть много способов донести свои требования до власти - письменные, коллективные обращения, - напомнил он. - А мирный митинг - один из механизмов, призывающих власть прислушаться к лозунгам общественности.

Депутат ЖК Сайдулла Нышанов в свою очередь подчеркнул, что в любой демократической стране должны проходить митинги.

- Это инструмент для поднятия проблем или других вопросов в обществе, - сказал в беседе с Vesti.kg парламентарий. - Правоохранительные органы и руководство страны должны их правильно проанализировать, поскольку они им только помогут для оптимизации и улучшения работы. Знаю, что на митингах поднимаются важные вопросы, касающиеся прав граждан и т.д. Конечно, определенный процент из них занимают акции, где поддерживаются только личные интересы отдельных лиц. Мы как демократическая страна должны поддерживать мирные митинги.

Вместе с тем нардеп заметил, что в Кыргызстане к митингам относятся лояльнее, чем в других странах Средней Азии.

- У нас открытые СМИ, - продолжил Нышанов. - Если ущемляются чьи-то права, или написана неправильная информация о том или ином гражданине, думаю, все это можно решить через суд. В переходном периоде бывают недостатки как у СМИ и митингующих людей, так и у чиновников. Мы постепенно переходим этот рубеж. В странах Средней Азии митинги проходят по-разному. Я могу сказать, что у нас к митингам относятся очень лояльно.

На площади Ала-Тоо сегодня прошел мирный митинг «REакция 2.0». Гражданская акция направлена на поддержку свободы слова в Кыргызстане.

Напомним, что прошлая мирная акция против воровства и коррупции прошла 25 ноября возле Белого дома.

VESTI.KG