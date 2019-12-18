Газета «Ачык саясат» соберет со всей республики по 1 сому, чтобы выплатить компенсацию депутату ЖК​

Верховный суд обязал издание выплатить Кожобеку Рыспаеву 300 тысяч сомов
Газета «Ачык саясат» намерена собрать со всей республики по 1 сому, чтобы выплатить компенсацию депутату Жогорку Кенеша Кожобеку Рыспаеву. Об этом в социальной сети Facebook сообщила редактор издания Назгуль Мамытова.
По ее словам, акция по сбору средств стартует сегодня.
«Это политический заказ и давление на свободу слова. Мы, сотрудники редакции, запускаем акцию «1 сом Кожобеку», деньги будут собираться со всех регионов страны», – написала Мамытова.
Напомним, что накануне Верховный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции по иску Кожобека Рыспаева против данной газеты.
«Ачык саясат» должна выплатить парламентарию 300 тысяч сомов.
VESTI.KG
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