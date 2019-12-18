В Жогорку Кенеше представили нового судью в Конституционную палату

Кырккелди Кыдырбаев принес присягу

В Жогорку Кенеше одобрили кандидатуру Кырккелди Кыдырбаева на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда КР. Он уже принес присягу.

«Клянусь соблюдать Конституцию КР и Кодексы судейской этики, честно и добросовестно выполнять свои обязанности», - сказал судья.

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