Как Жээнбеков съездил в Саудовскую Аравию.

Президент Сооронбай Жээнбеков по приглашению служителя двух святынь - короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдельазиз Аль Сауда 15-17 декабря с официальным визитом посетил Королевство Саудовская Аравия. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.



В рамках визита состоялась официальная церемония встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом в королевском дворце в городе Эр-Рияд. Стороны провели переговоры в узком и расширенном форматах, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних соглашений, направленных на углубление совместного взаимодействия Кыргызстана и Саудовской Аравии.



В рамках официального визита президент Сооронбай Жээнбеков также встретился с председателем Маджлиса Аш-Шура Саудовской Аравии Абдуллой бин Мухаммад бин Ибраим Аль Аш-Шейхом, обсудил актуальные вопросы сотрудничества, в том числе и меры по укреплению межпарламентских связей двух стран.

Кроме того, состоялись переговоры с заместителем председателя совета директоров, исполнительным директором Саудовского фонда развития Халидом С. Аль-Худайри и президентом Исламского банка развития Бандар M. Х. Хаджаром.



Стороны обсудили перспективы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, наметили приоритеты на ближайшее время.

Также президент Сооронбай Жээнбеков посетил новый комплекс зданий посольства Кыргызской Республики в Саудовской Аравии по случаю его открытия в Эр-Рияде и встретился с соотечественниками, проживающими в Саудовской Аравии.

Президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в Бишкек ночью, 17 декабря.

Напомним, ранее президент Кыргызстана побывал в ОАЭ. Глава государства поговорил с кыргызстанскими мигрантами в Дубае. Кыргызстанка Чолпон Абдрахманова, проживающая там, задала вопрос главе государства по поводу расследования "Азаттыка" и о недвижимости Райымбека Матраимова в Дубае стоимостью $12-$13 млн. Жээнбеков предложил самостоятельно проверить информацию о недвижимости Матраимовых. Этот ответ возмутил пользователей Сетей.

В Саудовской Аравии во время подписания документов глава Минфина Кыргызстана Бактыгуль Жээнбаева была в длинном одеянии и с покрытой головой. Пользователи Сети обратили на это внимание и стали спорить, нужно ли было надевать эту одежду или можно было воспользоваться национальным убором кыргызов - элечеком. Пресс-служба Минфина пояснила: "Министр финансов придерживается дипломатического этикета, с уважением относится к культуре, традициям и религиозным особенностям принимающей стороны. Соблюдение дипломатического этикета является знаком проявления уважения культуры".

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