Сапар Исаков на процессе: Я протестую! Почему меня привели силовым методом?!

Судья удалил бывшего премьера из зала за систематические нарушения

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается заседание по делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома.

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова принудительно доставили в зал суда после перерыва, сообщает ИА «Кабар».

В качестве председательствующего судьи – Марат Сыдыков.

Как только вошел судья, Исаков заявил о протесте.

«Я протестую! Почему меня привели силовым методом? Я же сказал, рассматривайте без меня дело», - сказал он.

После чего судья удалил из зала суда его за систематические нарушения. Дело будет рассматриваться без Сапара Исакова.

Главное следственное управление ГКНБ предъявило обвинение бывшему премьер-министру Сапару Исакову по статье 303 ч. 2 УК КР (коррупция, повлекшая тяжкие последствия).

В Свердловском районном суде Бишкека 6 декабря завершился процесс по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. Дело рассматривалось более девяти месяцев.

Бывшего премьера Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на три года.

После чего он отказался участвовать в суде по делу Исторического музея. Однако судья Марат Сыдыков обязал обеспечить принудительную явку.

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