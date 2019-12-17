Сапар Исаков на процессе: Я протестую! Почему меня привели силовым методом?!

Судья удалил бывшего премьера из зала за систематические нарушения
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается заседание по делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома.
Бывшего премьер-министра Сапара Исакова принудительно доставили в зал суда после перерыва, сообщает ИА «Кабар».
В качестве председательствующего судьи – Марат Сыдыков.
Как только вошел судья, Исаков заявил о протесте.
«Я протестую! Почему меня привели силовым методом? Я же сказал, рассматривайте без меня дело», - сказал он.
После чего судья удалил из зала суда его за систематические нарушения. Дело будет рассматриваться без Сапара Исакова.
Главное следственное управление ГКНБ предъявило обвинение бывшему премьер-министру Сапару Исакову по статье 303 ч. 2 УК КР (коррупция, повлекшая тяжкие последствия).
В Свердловском районном суде Бишкека 6 декабря завершился процесс по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. Дело рассматривалось более девяти месяцев.
Бывшего премьера Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на три года.
После чего он отказался участвовать в суде по делу Исторического музея. Однако судья Марат Сыдыков обязал обеспечить принудительную явку.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!