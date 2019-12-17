Суд по незаконному освобождению Батукаева. Атамбаев снова заболел?

Сегодня, 17 декабря, в Первомайском райсуде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по незаконному освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева.



Суд по делу Батукаева отложили из-за плохого самочувствия Алмазбека Атамбаева 9

Заседание проходит в закрытом режиме под председательством судьи Эмилбека Каипова.

Судья отложил процесс на 19 декабря из-за неявки подсудимого Абдухалима Раимжанова по состоянию здоровья. Кроме того, как сообщила секретарь суда, в зал суда не доставили экс-главу государства Алмазбека Атамбаева, который снова болен.

Однако перед началом судебного разбирательства адвокат Замир Жоошев, защищающий интересы Атамбаева, заявил представителям СМИ о том, что его подзащитный здоров и его должны доставить в суд.

Напомним, 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его сторонники попытались устроить митинг и беспорядки в центре Бишкека. Однако правоохранительным органам удалось удержать ситуацию под контролем. 9 августа бывшему президенту предъявили обвинения по делу об освобождении Батукаева и оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Позже вручили уведомления о подозрении еще в нескольких преступлениях, о которых шла речь в депутатском заключении, когда Жогорку Кенеш лишал Атамбаева статуса экс-президента. Последнее дело на Атамбаева, о котором стало известно, это подозрение в незаконном обогащении.

Меру пресечения адвокат пытался оспорить, но суд оставил Атамбаева под стражей, а потом продлил меру пресечения до окончания судебного следствия.

kaktus.media