Прокуратура выявила очередные нарушения в мэрии Бишкека при Албеке Ибраимове

В ГКНБ переданы материалы о нарушениях при разработке и издании юбилейной книги о городе Бишкек, приуроченной к 140-летнему юбилею столицы
Управление культуры столичной мэрии 7 марта 2018 года при проведении процедуры государственных закупок методом прямого заключения договора на издание 1000 экземпляров юбилейной книги о городе Бишкек необоснованно завысило цену на закупку книг в нарушение требований действующего законодательства о государственных закупках, т.е. без проведения соответствующего мониторинга цен.
Согласно сведениям печатных издательств, при указанных квалификационно-технических требованиях управления культуры по вышеуказанному тендеру, рыночная стоимость разработки и издания одной юбилейной книги обошлась бы управлению культуры в 780-860 сомов.
В результате противоправных действий должностных лиц управления культуры и мэрии города Бишкек государству причинен ущерб.
По итогам проверки, в целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, свидетельствующих о совершении должностными лицами управления культуры преступлений, предусмотренных ч.2 ст.320 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики, прокуратурой города Бишкек указанный факт зарегистрирован в ЕРПП.
Организация досудебного производства поручена УГКНБ по городу Бишкек.
VESTI.KG
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