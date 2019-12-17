Сооронбай Жээнбеков поблагодарил главу Исламского банка развития за содействие

Президент ИБР подчеркнул, что на данный момент на рассмотрении имеется ряд совместных проектов, реализация которых будет обсуждена с кыргызской стороной

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 декабря, в рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия встретился с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандар M. Х. Хаджаром.

Обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

Глава государства выразил благодарность за содействие в реализации проектов в сферах транспорта, обеспечения населения чистой водой, здравоохранения. Предложил разработать проект отдельного документа по Стратегическому партнерству между ИБР и Кыргызстаном.

Жээнбеков обратил внимание ИБР на инфраструктурные проекты в рамках государственной политики регионального развития, в частности, по чистой воде, строительству ирригационных систем, транспорту и энергетике.

Президент ИБР Бандар M. Х. Хаджар выразил уверенность в том, что официальный визит президента Кыргызской Республики в Саудовскую Аравию придаст новый импульс сотрудничеству и принесет хорошие результаты. Он отметил, что Саудовская Аравия имеет наибольшую долю капитала в структуре ИБР. Особо подчеркнул, что отношения

Банка с Кыргызстаном всегда носили позитивный характер, выразил готовность и заинтересовать в их развитии.

Президент ИБР Бандар M. Х. Хаджар подчеркнул, что на данный момент на рассмотрении имеется ряд совместных проектов, реализация которых будет обсуждена с кыргызской стороной.



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