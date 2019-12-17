Минфин КР: Дресс-код Саудовской Аравии предписывает женщинам носить абайю

В ведомстве пояснили, что Бактыгуль Жээнбаева с уважением отнеслась к культуре принимающей стороны
Министерство финансов Кыргызстана прокомментировало резонансную фотографию, на которой глава ведомства Бактыгуль Жээнбаева появилась на приеме у принца Саудовской Аравии, предположительно, в хиджабе.
«В данное время министр финансов Бактыгуль Жеенбаева в составе официальной делегации Кыргызской Республики принимает участие в мероприятиях, которые проходят в Королевстве Саудовская Аравия. В рамках данного визита она подписала кредитное соглашение между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития относительно реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги.
Принятый в Саудовской Аравии дресс-код предписывает женщинам носить платье-абайю, закрывающее и тело женщины (до пят), и голову.
Министр финансов КР придерживается дипломатического этикета, с уважением относится к культуре, традициям и религиозным особенностям принимающей стороны.
Соблюдение дипломатического этикета является знаком проявления уважения культуры», - ответили в Минфине.
Напомним, накануне в социальной сети Facebook распространилась фотография, на которой министр финансов КР Бактыгуль Жээнбаева присутствовала на госприеме у принца Саудовской Аравии в абайе (абайя (хиджаб) - длинное традиционное арабское платье с рукавами). Многих кыргызстанцев возмутил внешний вид главы Минфина. Пользователи напомнили, что Кыргызстан - светское государство. Некоторые пользователи посчитали, что было бы достаточно, если бы чиновница надела национальный кыргызский костюм, покрыв голову платком.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!