Минфин КР: Дресс-код Саудовской Аравии предписывает женщинам носить абайю

В ведомстве пояснили, что Бактыгуль Жээнбаева с уважением отнеслась к культуре принимающей стороны

Министерство финансов Кыргызстана прокомментировало резонансную фотографию, на которой глава ведомства Бактыгуль Жээнбаева появилась на приеме у принца Саудовской Аравии, предположительно, в хиджабе.

«В данное время министр финансов Бактыгуль Жеенбаева в составе официальной делегации Кыргызской Республики принимает участие в мероприятиях, которые проходят в Королевстве Саудовская Аравия. В рамках данного визита она подписала кредитное соглашение между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития относительно реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги.

Принятый в Саудовской Аравии дресс-код предписывает женщинам носить платье-абайю, закрывающее и тело женщины (до пят), и голову.

Министр финансов КР придерживается дипломатического этикета, с уважением относится к культуре, традициям и религиозным особенностям принимающей стороны.

Соблюдение дипломатического этикета является знаком проявления уважения культуры», - ответили в Минфине.

Напомним, накануне в социальной сети Facebook распространилась фотография, на которой министр финансов КР Бактыгуль Жээнбаева присутствовала на госприеме у принца Саудовской Аравии в абайе (абайя (хиджаб) - длинное традиционное арабское платье с рукавами). Многих кыргызстанцев возмутил внешний вид главы Минфина. Пользователи напомнили, что Кыргызстан - светское государство. Некоторые пользователи посчитали, что было бы достаточно, если бы чиновница надела национальный кыргызский костюм, покрыв голову платком.

VESTI.KG