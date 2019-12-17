Омурбек Текебаев объяснил, почему избирательный порог должен быть 3 процента     

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев объяснил сегодня на круглом столе, где обсуждаются поправки в избирательное законодательство, почему барьер на выборах-2020 не должен превышать 3 процента.
По его словам, в парламенте должно быть не менее шести-семи партий. Чем больше политических организаций будут представлять Жогорку Кенеш, тем устойчивее будет сама законодательная ветвь власти, а значит, больше шансов построить парламентскую республику. Политик также считает, что следует разрешить межпартийные блоки — для усиления политических партий.
Установленный порог в 9 процентов и сумма залога ранее вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.
24.kg
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