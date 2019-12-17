Депутаты поддержали кандидатуру Азимбека Бекназарова на пост посла

Сегодня вопрос рассматривал профильный комитет парламента

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Азимбека Бекназарова на пост посла Кыргызстана в Малайзии.

Напомним, 16 декабря стало известно, что парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности рассмотрит кандидатуру бывшего генпрокурора Азимбека Бекназарова на должность посла Кыргызстана в Малайзии.

В настоящее время посольство КР в Малайзии возглавляет временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Малайзии Малика Акматбаева.

Вместе с тем Vesti.kg спросили у политологов, что они думают о предложенной кандидатуре на должность посла. Многих экспертов этот выбор возмутил.

VESTI.KG