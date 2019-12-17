«Кыргызстан продолжает позориться». Эксперты не видят Бекназарова послом КР в Малайзии

Политологи напомнили, что экс-генпрокурор не имеет дипломатического образования, опыта и не владеет иностранными языками

Кандидатура экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова на должность посла Кыргызстана в Малайзии неудачная. Об этом Vesti.kg заявил заведующий кафедрой международного права КРСУ, независимый эксперт Бекбосун Борубашев.

По его словам, чтобы представлять Кыргызстан на территории другого государства, необходимо наличие дипломатического образования и внушительного опыта.

- Посол - это лицо государства, которое должно соответствовать своей должности,- отметил Борубашев. - Он должен знать язык, культуру страны, где будет работать. К сожалению, в последнее время на должности послов назначают не специалистов. Либо это приближенные к властям люди, либо неудобные для них люди. Бекназаров - неудачная кандидатура.

Бекбосун Ишенбекович добавил, что в Кыргызстане достаточно компетентных специалистов, и он не понимает, почему на пост посла Кыргызстана в Малайзии предложили именно Бекназарова.

Между тем другой независимый эксперт, профессор Айнура Арзыматова сказала в беседе с Vesti.kg, что если Бекназарова назначат послом, то Кыргызстан «снова опозорится».

- Назначение Азимбека Бекназарова на должность посла не входит ни в какие рамки,- возмутилась Айнура Атыгаевна. - Мы продолжаем позориться. Сколько критикуется система дипломатического корпуса за границей, но власть упорно продолжает развивать эту линию. Это чистая торговля. Назначая его на такую должность, они как бы говорят ему: «Ты работай и молчи». Иначе как это понять? Он не имеет дипломатического образования, ни дня не проработал в этой сфере. Нет слов.

Эксперт предполагает, что Бекназаров согласился на сделку с властью, поскольку был свидетелем многих событий после апрельской революции.

- Он много знает, вращался в их кругу, поэтому его предлагают отправить в Малайзию,- рассуждает Арзыматова. - Бекназаров грозился тем, что организует курултай. А если он станет работать послом, то никакого курултая не будет.

Еще один эксперт, заведующая кафедрой международных отношений ОшГУ Кульсара Султанова солидарна с коллегами. В беседе с Vesti.kg она подчеркнула, что Бекназаров, прежде чем приступить к должностным обязанностям в качестве дипломата, обязан владеть минимум двумя языками.

- Человек, представляющий наше государство за рубежом, должен владеть на высоком уровне минимум двумя языками,- указала Султанова. - Чтобы быть послом, нужно иметь определенное образование в сфере международных отношений, иметь опыт. Это не совсем удачный выбор. Я не поддерживаю это решение.

Сам Бекназаров оказался недоступен для комментариев.

Напомним, вчера, 16 декабря, стало известно, что парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности рассмотрит кандидатуру бывшего генпрокурора Азимбека Бекназарова на должность посла Кыргызстана в Малайзии.

В настоящее время посольство КР в Малайзии возглавляет временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Малайзии Малика Акматбаева.

VESTI.KG