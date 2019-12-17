Какую помощь от США принял Кыргызстан за последние годы.

Комитет палаты представителей конгресса США, который занимается разработкой законопроектов в области международных отношений, 13 декабря прокомментировал иски братьев Матраимовых против "Азаттыка", Kloop и "24.kg".

Заявление комитет опубликовал на своей официальной странице в Twitter. Комитет призвал правительство Кыргызстана прекратить давление на журналистов.

Министерство иностранных дел Кыргызстана восприняло сообщение Комитета палаты представителей США по международным делам относительно подавления свободы слова в Кыргызстане как попытку вмешательства во внутренние дела республики.

"Расцениваем не соответствующее действительности сообщение как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а также давление на судебную власть Кыргызской Республики", - заявили в МИД и рекомендовали "более тщательно подбирать источник информации и перепроверять полученные сведения".

Напомним, что, согласно расследованию "Азаттыка", OCCRP и Kloop, семья Матраимовых причастна к выводу из Кыргызстана около $700 млн.

США, в свою очередь, являются одним из важных партнеров Кыргызстана, который оказывает финансовую поддержку республике на протяжении многих лет.

Только с 2014 по 2018 год США оказали Кыргызстану финансовою помощь в размере более $200 млн.



Основная часть финансирования США идет на развитие правительства и гражданского общества, бизнеса, здравоохранения, сельского хозяйства и образование.



Примечательно, что МИД Кыргызстана жестко отреагировал на призыв Комитета палаты представителей конгресса США прекратить давление на журналистов и заявил о том, что давления на СМИ в республике нет. Хотя даже омбудсмен Токон Мамытов прокомментировал судебное решение по иску Матраимовых против СМИ следующим образом:

Волна недовольства и эмоциональных высказываний, прокатившаяся в эти дни по Бишкеку в связи с действиями судьи Свердловского суда, наложившей арест на банковские счета трех информационных интернет-агентств, работающих на территории нашей республики - Azattyk.org, Kloop и "24.kg", оправданна и справедлива.

kaktus.media