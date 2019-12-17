Равшан Жээнбеков пока не жалуется на условия в СИЗО-1

Экс-депутат содержится в камере с пятью заключенными

Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков еще не жаловался на условия содержания в СИЗО-1 Бишкека. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Он рассказал, что Жээнбеков содержится в камере с пятью следственно-арестованными.

- Я с ним встречался сегодня, он не жаловался на условия содержания, - отметил адвокат. – С ним в камере содержатся пять заключенных под стражу. С другими участниками кой-ташских событий он не виделся, так как ему этого не позволяют.

По словам Жоошева, с родственниками Жээнбеков еще не встречался.

- С родственниками он встретится только с позволения следователя, - пояснил юрист. – Они еще не подавали прошение. Но на этой неделе, думаю, попросят следователя предоставить свидание.

Напомним, Равшана Жээнбекова водворили в СИЗО-1 до 9 февраля 2020 года. Решение принято 14 декабря в Первомайском районном суде.

Его подозревают по трем тяжким и особо тяжким статьям: захват в заложники бойцов «Альфы», организация массовых беспорядков и попытка захвата власти.

Ранее политик жаловался на условия содержания в ИВС. По его словам, температура помещений очень низкая, и «люди содержатся в холодильнике», что можно считать «пытками».

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