СМИ: Депутат Кубанычбек Жумалиев и его жена не указали в декларации около 50 компаний

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев от фракции "Бир Бол" скрыл в своих декларациях наличие порядка 50 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.

Она народная артистка Кыргызстана, доктор искусствоведения и этномузыковед.

Доход Жумалиева, судя по декларациям, скромнее, чем может принести такой обширный бизнес – от 47 до 84 тысяч сомов в месяц. Economist.kg и проект "Декларатор" сравнили открытые источники с его декларациями и уже рассказывали о 33 фирмах, зарегистрированных на территории Кыргызстана и скрытых от Налоговой службы и общественности. Еще 14 фирм своей жены он также не указал в налоговой отчетности за последние четыре года. Подробности о каждой из фирм Розы Амановой в материале Economist.kg.

Декларатор-2015

Так, в течение 2015 года парламентарий заработал почти 561.7 тысячи сомов, что составляет порядка 47 тысяч в месяц. В числе недвижимости он указал дом площадью 507 квадратных метров и квартиру в 316 квадратных метров. Из числа движимого имущества у депутата указана Toyota Sequoia 2008 года. Графа "расходы" отсутствует.

Близкие родственники депутата в тот год заработали немного больше – 678.6 тысячи сомов (56.5 тысячи в месяц). Из имущества у них имелся дом в 1 242 квадратных метра и Ауди Q7 2007 года. Графа "расходы" также отсутствует.

СМИ: Депутат Кубанычбек Жумалиев и его жена не указали в декларации около 50 компаний

Декларатор-2016

В 2016 году заработок Жумалиева значительно вырос – до 1 млн сомов за год (84 тысячи в месяц). Список недвижимости не изменился, все те же дом и квартира. Машину депутат сменил, вместо "секвойи" у него появился Lexus LS 460 выпущенный в 2007 году.

Родственники заработали в 2016-м тоже немного больше, чем годом ранее – 745.2 тысячи сомов (62 тысячи в месяц). Дом и автомобиль остались прежними.

СМИ: Депутат Кубанычбек Жумалиев и его жена не указали в декларации около 50 компаний

Декларатор-2017

В указанном году Жумалиев заработал свыше 1.5 млн сомов. Дом, квартира и автомобиль остались прежними. Согласно данным, которые он указал в тот год, близкие родственники вовсе ничего не заработали, а дом и автомобиль исчезли.

В ноябре Государственная налоговая служба опубликовала декларации чиновников за 2018 год. Жумалиев снова указал в графе доходы чуть более 1.5 млн сомов. Движимое и недвижимое имущество осталось прежним, а близкие родственники снова ничего не заработали. Нет у них и имущества.

СМИ: Депутат Кубанычбек Жумалиев и его жена не указали в декларации около 50 компаний

Бизнес жены

По закону о декларировании доходов и расходов лиц, замещающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников – жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении.

Итак, 12 фирм своей жены, зарегистрированных в период с 2004 по 2018 годы Жумалиев не указал ни в одной из своих деклараций. Еще две фирмы были открыты Розой Амановой в текущем году, итого на нее и сына оформлено 15 коммерческих учреждений. В совокупности у семьи депутата Жумалиева 48 фирм, занимающихся различной деятельностью – от медицинских центров до учебных заведений, предоставляющих высшее образование.

Все данные о фирмах, их учредителях и руководителях, датах регистрации и перерегистрации взяты из базы данных Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg.

Аманова владеет клиниками, университетами, частными школами и турагенствами, но ни слова об этом нет в декларациях ее мужа. При этом сам Жумалиев занимал преимущественно только высокие должности – от председателя Госкомитета комитета по науке и новым технологиям до первого-вице-премьер министра. В разные годы он был первым замминистра образования и науки, руководителем аппарата президента, губернатором Джалал-Абадской области, министром транспорта и коммуникаций. И даже успел несколько месяцев побыть премьер-министром в 1998 году.

Отметим, что в парламенте Жумалиев состоит в Комитете по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, что тоже немаловажно.

14 фирм жены депутата Жумалиева:

У-е "Клиника профессора Асымбековой Г.У."

Госдолжность мужа на момент учреждения: вице-премьер-министр

Дата регистрации: 13 сентября 2004 г.

Вид деятельности: не указан

Руководитель: Асымбекова Гульнара Уметовна

Совладельцы: Нифадьев Владимир Ивановуич, Аманова Роза Асановна, Чиналиев Сергей Кожомжарович

Адрес: Октябрьский, Бишкек нс Кок-Жар, Куйручук, 71

ОсОО "Generation Corporation" ("Дженерэйшн Корпорэйшн")

Госдолжность на момент учреждения: нет

Дата регистрации: 14 января 2011 г.

Вид деятельности: Предоставление услуг гостиницами с ресторанами

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Аманова Роза Асановна

Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Байтик Баатыра, 3/2, кв.27

ОсОО "ТРК Санат"

Госдолжность на момент учреждения: нет

Дата регистрации: Перерегистрация, 26 мая 2014 г.

Вид деятельности: Телевидение

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Аманова Роза Асановна

Адрес: Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Байтик Баатыра, 3/2, кв.27

ОсОО "Билим Бишкек" мектеп-комплекси"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: 30 июня 2016 г.

Вид деятельности: Общее среднее образование (вторая ступень)

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Аманова Роза Асановна

Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Нурмамбетова, 15,

ОсОО "Международный Медицинский Университет"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: 18 июля 2016 г.

Вид деятельности: Высшее образование

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Общество с ограниченной ответственностью "АСТРУМ-БЕРЕКЕТ"

Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул.Анкара, 1/17,

ОсОО "Билим Бишкек КейДжи" Мектеп-Комплекси"

Госдолжность мужа на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: Перерегистрация, 29 июля 2016 г.

Вид деятельности: Общее среднее образование (вторая ступень)

Руководитель: Усубакунова Айныжамал Ильясовна

Совладельцы: Аманова Роза Асановна

Адрес: ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН, КЕК-ДЖАР, ул. Нурманбетова, 15

ОсОО "Веллмарт"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: 16 января 2017 г.

Вид деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Аманова Роза Асановна

Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул.Байтик Баатыра, 3/2,

ОсОО с иностранным участием "Алатоо Групп Плюс"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: 11 августа 2017 г.

Вид деятельности: Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Ху Хайюнь, Никифорова Ирина Олеговна, Оконов Василий Сарангович, Аманова Роза Асановна

Адрес: БИШКЕК, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН пр. Жибек-Жолу, 403,

ОсОО "Стар отель"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: Перерегистрация, 3 ноября 2017 г.

Вид деятельности: Предоставление услуг гостиницами

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Аманова Роза Асановна

Адрес: ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН, КЕК-ДЖАР ул. Куланова, 3,

ОсОО "Вириннор"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: 10 апреля 2018 г.

Вид деятельности: Разработка программного обеспечения

Руководитель: Шипуновс Дмитрийс

Совладельцы: Аманова Роза Асановна, Лешинскис Артурс, Шипуновс Дмитрийс

Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Байтик Баатыра, 3/2, кв.27

ОсОО "Международный университет искусств и коммуникации"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: 7 августа 2018 г.

Вид деятельности: Высшее образование

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Аманова Роза Асановна

Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Анкара, 1/17,

ОсОО "Фиделите Констракшн"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: Перерегистрация, 17 октября 2018 г.

Вид деятельности: Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки

Руководитель: Токтосунов Мекенжан Кыргызкожоевич

Совладельцы: Чолокова Гүлкаакы Бакытбековна, Аманова Роза Асановна

Адрес: БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН ул. Севастопольская, 17,

ОсОО "Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии Международного медицинского университета"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: 28 марта 2019 г.

Вид деятельности: Деятельность больниц

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: ОсОО "Международный Медицинский Университет"

Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул.Анкара, 1/17,

ОсОО "Мурас Трэвел"

Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР

Дата регистрации: 16 апреля 2019 г.

Вид деятельности: Прочая деятельность туристических агентств

Руководитель: Аманова Роза Асановна

Совладельцы: Аманова Роза Асановна

Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул.Байтик Баатыра, 3/2, кв.№27

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