Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев от фракции "Бир Бол" скрыл в своих декларациях наличие порядка 50 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.
Она народная артистка Кыргызстана, доктор искусствоведения и этномузыковед.
Доход Жумалиева, судя по декларациям, скромнее, чем может принести такой обширный бизнес – от 47 до 84 тысяч сомов в месяц. Economist.kg и проект "Декларатор" сравнили открытые источники с его декларациями и уже рассказывали о 33 фирмах, зарегистрированных на территории Кыргызстана и скрытых от Налоговой службы и общественности. Еще 14 фирм своей жены он также не указал в налоговой отчетности за последние четыре года. Подробности о каждой из фирм Розы Амановой в материале Economist.kg.
Декларатор-2015
Так, в течение 2015 года парламентарий заработал почти 561.7 тысячи сомов, что составляет порядка 47 тысяч в месяц. В числе недвижимости он указал дом площадью 507 квадратных метров и квартиру в 316 квадратных метров. Из числа движимого имущества у депутата указана Toyota Sequoia 2008 года. Графа "расходы" отсутствует.
Близкие родственники депутата в тот год заработали немного больше – 678.6 тысячи сомов (56.5 тысячи в месяц). Из имущества у них имелся дом в 1 242 квадратных метра и Ауди Q7 2007 года. Графа "расходы" также отсутствует.
СМИ: Депутат Кубанычбек Жумалиев и его жена не указали в декларации около 50 компаний
Декларатор-2016
В 2016 году заработок Жумалиева значительно вырос – до 1 млн сомов за год (84 тысячи в месяц). Список недвижимости не изменился, все те же дом и квартира. Машину депутат сменил, вместо "секвойи" у него появился Lexus LS 460 выпущенный в 2007 году.
Родственники заработали в 2016-м тоже немного больше, чем годом ранее – 745.2 тысячи сомов (62 тысячи в месяц). Дом и автомобиль остались прежними.
СМИ: Депутат Кубанычбек Жумалиев и его жена не указали в декларации около 50 компаний
Декларатор-2017
В указанном году Жумалиев заработал свыше 1.5 млн сомов. Дом, квартира и автомобиль остались прежними. Согласно данным, которые он указал в тот год, близкие родственники вовсе ничего не заработали, а дом и автомобиль исчезли.
В ноябре Государственная налоговая служба опубликовала декларации чиновников за 2018 год. Жумалиев снова указал в графе доходы чуть более 1.5 млн сомов. Движимое и недвижимое имущество осталось прежним, а близкие родственники снова ничего не заработали. Нет у них и имущества.
СМИ: Депутат Кубанычбек Жумалиев и его жена не указали в декларации около 50 компаний
Бизнес жены
По закону о декларировании доходов и расходов лиц, замещающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников – жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении.
Итак, 12 фирм своей жены, зарегистрированных в период с 2004 по 2018 годы Жумалиев не указал ни в одной из своих деклараций. Еще две фирмы были открыты Розой Амановой в текущем году, итого на нее и сына оформлено 15 коммерческих учреждений. В совокупности у семьи депутата Жумалиева 48 фирм, занимающихся различной деятельностью – от медицинских центров до учебных заведений, предоставляющих высшее образование.
Все данные о фирмах, их учредителях и руководителях, датах регистрации и перерегистрации взяты из базы данных Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg.
Аманова владеет клиниками, университетами, частными школами и турагенствами, но ни слова об этом нет в декларациях ее мужа. При этом сам Жумалиев занимал преимущественно только высокие должности – от председателя Госкомитета комитета по науке и новым технологиям до первого-вице-премьер министра. В разные годы он был первым замминистра образования и науки, руководителем аппарата президента, губернатором Джалал-Абадской области, министром транспорта и коммуникаций. И даже успел несколько месяцев побыть премьер-министром в 1998 году.
Отметим, что в парламенте Жумалиев состоит в Комитете по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, что тоже немаловажно.
14 фирм жены депутата Жумалиева:
У-е "Клиника профессора Асымбековой Г.У."
Госдолжность мужа на момент учреждения: вице-премьер-министр
Дата регистрации: 13 сентября 2004 г.
Вид деятельности: не указан
Руководитель: Асымбекова Гульнара Уметовна
Совладельцы: Нифадьев Владимир Ивановуич, Аманова Роза Асановна, Чиналиев Сергей Кожомжарович
Адрес: Октябрьский, Бишкек нс Кок-Жар, Куйручук, 71
ОсОО "Generation Corporation" ("Дженерэйшн Корпорэйшн")
Госдолжность на момент учреждения: нет
Дата регистрации: 14 января 2011 г.
Вид деятельности: Предоставление услуг гостиницами с ресторанами
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Аманова Роза Асановна
Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Байтик Баатыра, 3/2, кв.27
ОсОО "ТРК Санат"
Госдолжность на момент учреждения: нет
Дата регистрации: Перерегистрация, 26 мая 2014 г.
Вид деятельности: Телевидение
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Аманова Роза Асановна
Адрес: Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Байтик Баатыра, 3/2, кв.27
ОсОО "Билим Бишкек" мектеп-комплекси"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: 30 июня 2016 г.
Вид деятельности: Общее среднее образование (вторая ступень)
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Аманова Роза Асановна
Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Нурмамбетова, 15,
ОсОО "Международный Медицинский Университет"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: 18 июля 2016 г.
Вид деятельности: Высшее образование
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Общество с ограниченной ответственностью "АСТРУМ-БЕРЕКЕТ"
Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул.Анкара, 1/17,
ОсОО "Билим Бишкек КейДжи" Мектеп-Комплекси"
Госдолжность мужа на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: Перерегистрация, 29 июля 2016 г.
Вид деятельности: Общее среднее образование (вторая ступень)
Руководитель: Усубакунова Айныжамал Ильясовна
Совладельцы: Аманова Роза Асановна
Адрес: ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН, КЕК-ДЖАР, ул. Нурманбетова, 15
ОсОО "Веллмарт"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: 16 января 2017 г.
Вид деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Аманова Роза Асановна
Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул.Байтик Баатыра, 3/2,
ОсОО с иностранным участием "Алатоо Групп Плюс"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: 11 августа 2017 г.
Вид деятельности: Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Ху Хайюнь, Никифорова Ирина Олеговна, Оконов Василий Сарангович, Аманова Роза Асановна
Адрес: БИШКЕК, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН пр. Жибек-Жолу, 403,
ОсОО "Стар отель"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: Перерегистрация, 3 ноября 2017 г.
Вид деятельности: Предоставление услуг гостиницами
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Аманова Роза Асановна
Адрес: ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН, КЕК-ДЖАР ул. Куланова, 3,
ОсОО "Вириннор"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: 10 апреля 2018 г.
Вид деятельности: Разработка программного обеспечения
Руководитель: Шипуновс Дмитрийс
Совладельцы: Аманова Роза Асановна, Лешинскис Артурс, Шипуновс Дмитрийс
Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Байтик Баатыра, 3/2, кв.27
ОсОО "Международный университет искусств и коммуникации"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: 7 августа 2018 г.
Вид деятельности: Высшее образование
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Аманова Роза Асановна
Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул. Анкара, 1/17,
ОсОО "Фиделите Констракшн"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: Перерегистрация, 17 октября 2018 г.
Вид деятельности: Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки
Руководитель: Токтосунов Мекенжан Кыргызкожоевич
Совладельцы: Чолокова Гүлкаакы Бакытбековна, Аманова Роза Асановна
Адрес: БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН ул. Севастопольская, 17,
ОсОО "Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии Международного медицинского университета"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: 28 марта 2019 г.
Вид деятельности: Деятельность больниц
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: ОсОО "Международный Медицинский Университет"
Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул.Анкара, 1/17,
ОсОО "Мурас Трэвел"
Госдолжность на момент учреждения: депутат ЖК КР
Дата регистрации: 16 апреля 2019 г.
Вид деятельности: Прочая деятельность туристических агентств
Руководитель: Аманова Роза Асановна
Совладельцы: Аманова Роза Асановна
Адрес: БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ул.Байтик Баатыра, 3/2, кв.№27
kaktus.media
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