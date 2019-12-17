Дело экс-президента компании "Акнет" Кубана Ажимудинова передали в суд

Дело экс-президента компании "Акнет" Кубана Ажимудинова передали в Первомайский райсуд Бишкека.

Он обвиняется по нескольким уголовным делам, а также в неуплате налогов почти на миллиард сомов.

Отметим, что одного из соучредителей компании "Акнет" Ажимудинова обвиняют в нескольких уголовных делах, в том числе по факту присвоения и растраты вверенного имущества в особо крупном размере. Следственной службой МВД выявлены дополнительные факты уклонения от уплаты налогов со стороны президента ОсОО "Акнет" на 616 млн 816 тыс. 112,70 сома.

Кроме этого, выявлены факты присвоения и растраты денежных средств путем незаконного списания, неоприходования в кассу на сумму 384 млн 901 тыс. 130 сомов.

13 декабря 2019 года после изучения материалов дела полученных из следственной службы МВД, Генпрокуратура передала дело в райсуд Бишкека для рассмотрения по существу.

Напомним, что под стражей находится главный бухгалтер ОсОО "Строй сеть" Л. И. и генеральный директор ОсОО "Строй сеть" Е. Боярский.

27 марта 2019 года Генеральная прокуратура отменила постановления СО ГСБЭП при ПКР о прекращении пяти уголовных дел, возбужденных по заявлению соучредителя ОсОО "Акнет" Р. Абдумажитова в отношении должностных лиц ОсОО "Акнет". Все они переданы для организации расследования в следственную службу МВД. 28 мая президент компании "Акнет" и двое сотрудников были задержаны. Компания сообщала, что работает в штатном режиме.

kaktus.media