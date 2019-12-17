Дело экс-президента компании "Акнет" Кубана Ажимудинова передали в Первомайский райсуд Бишкека.
Он обвиняется по нескольким уголовным делам, а также в неуплате налогов почти на миллиард сомов.
Отметим, что одного из соучредителей компании "Акнет" Ажимудинова обвиняют в нескольких уголовных делах, в том числе по факту присвоения и растраты вверенного имущества в особо крупном размере. Следственной службой МВД выявлены дополнительные факты уклонения от уплаты налогов со стороны президента ОсОО "Акнет" на 616 млн 816 тыс. 112,70 сома.
Кроме этого, выявлены факты присвоения и растраты денежных средств путем незаконного списания, неоприходования в кассу на сумму 384 млн 901 тыс. 130 сомов.
13 декабря 2019 года после изучения материалов дела полученных из следственной службы МВД, Генпрокуратура передала дело в райсуд Бишкека для рассмотрения по существу.
Напомним, что под стражей находится главный бухгалтер ОсОО "Строй сеть" Л. И. и генеральный директор ОсОО "Строй сеть" Е. Боярский.
27 марта 2019 года Генеральная прокуратура отменила постановления СО ГСБЭП при ПКР о прекращении пяти уголовных дел, возбужденных по заявлению соучредителя ОсОО "Акнет" Р. Абдумажитова в отношении должностных лиц ОсОО "Акнет". Все они переданы для организации расследования в следственную службу МВД. 28 мая президент компании "Акнет" и двое сотрудников были задержаны. Компания сообщала, что работает в штатном режиме.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!