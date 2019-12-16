Равшан Жээнбеков пожаловался на холод в ИВС. Ответ и фото ГУВД Бишкека

"12 декабря 2019 года примерно в 00:20 следственной службой МВД Равшан Жээнбеков был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Перед водворением он был осмотрен врачом, каких-либо жалоб от него не поступало", - сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Как указывается, в соответствии с правилами распорядка ИВС ГУВД Бишкека ему было предоставлено спальное место, выданы постельные принадлежности, шерстяное одеяло, плед, матрац и столовая посуда.

14 декабря в 11:10 Жээнбеков был вывезен в Первомайский районный суд. Ему избрали меру пресечения - арест с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца, обратно он был доставлен в ИВС ГУВД Бишкека в 22:00 того же дня. 16 декабря в 11:00 Жээнбеков был этапирован из ИВС ГУВД Бишкека в СИЗО-1.

Ранее Равшан Жээнбеков пожаловался, что в ИВС очень холодно.

"ИВС ГУВД Бишкек отапливается центральным отоплением ТЭЦ Бишкека, где в среднем держится комнатная температура от 15 до 20 градусов тепла. Для дополнительного поддержания плюсовой температуры установлено тепловое электрическое оборудование. При этом со стороны Жээнбекова в период нахождения в ИВС ГУВД Бишкека официальных заявлений и жалоб по условиям содержания не поступало", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Сегодня, 16 декабря, примерно в 15:00 представитель аппарата омбудсмена Улан Суханалиев посетил ИВС ГУВД Бишкека, ему показали все условия содержания задержанных.

Равшана Жээнбекова задержали 12 декабря и оставили под стражей до 9 февраля 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков и захват заложников" по событиям в Кой-Таше.

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