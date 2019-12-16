Артур Медетбеков: Заключение Госкомиссии по событиям в Кой-Таше может кому-то не нравиться

Генерал опроверг заявление адвокатов Курсана Асанова

Госкомиссия по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года не давала юридической оценки действиям сына экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Об этом в беседе с Vesti.kg заявил член указанной комиссии, бывший зампред ГСНБ Артур Медетбеков.

- Главной задачей Госкомиссии было выявить причинно-следственную связь и изучить ситуацию, которая произошла в Кой-Таше 7-8 августа, - подчеркнул генерал в отставке. - Все фигуранты, которые были участниками тех событий, отражены в заключении.

По поводу Курсана Асанова я и ранее говорил, что в его адрес обвинение звучит странно. Что касается его сына, то комиссия не давала юридической оценки и не вправе это делать.

Медетбеков добавил, что если отдельные члены комиссии могли в своих выступлениях комментировать действия сына Асанова, то это остается просто их личным мнением.

- Да, заключение может кому-то не нравиться, - сказал Артур Капарович. - Но тем не менее комиссия, исходя из полученной информации и сведений, изучив документы, проведя опросы, пришла к выводу, что на тот момент ситуация была действительно очень острая. Госкомиссия могла дать только политическую или общественную оценку. Юридическую не давали. И не могли.

Сегодня адвокаты Таалайгуль Токтакунова и Чинара Джакупбекова, защищающие интересы Курсана Асанова, заявили в СМИ, что госкомиссия по изучению событий в Кой-Таше вышла за рамки своих полномочий, дав юридическую оценку действиям сына экс-замглавы МВД.

vesti.kg