Погода по Кыргызстану на январь. Есть хорошая и плохая новости

Синоптики рассказали, какой будет погода в первом месяце наступающего, 2020 года. Она будет не такой, как обычно.

Кыргызгидромет составил ориентировочный прогноз погоды на январь 2020 года.



Среднемесячное количество осадков в январе 2020 года

В большинстве областей температура будет выше климатической, но в двух регионах показатель будет средним. То есть январь, вероятно, ожидается аномально теплым.

Среднемесячная температура воздуха в январе 2020 года

Во всех регионах среднемесячное количество осадков выше нормы. Значит, относительно часто будет идти снег либо дождь.

Чуйская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…2 градуса выше климатической нормы и составит -1…+1 градус, в предгорных районах и Кеминской долине –3…–5.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5 до -7...-12, днем от -2...+3 до +6...+11.

В Кеминской долине и предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -4...-9 градусов до -10...-15, днем от -4...+1 до +3...+8.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы.

Таласская область

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1…2 градуса выше климатической нормы и составит -1…-3.

В течение месяца температура воздуха будет колебаться ночью от -1...-6 до -8...-13, днем от -3...+2 до +5...+10.

Месячное количество осадков больше нормы.

Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области

Среднемесячная температура воздуха на 1-3 градуса выше климатической нормы и составит 0…+2, в предгорных районах 0...-2.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1...+4 до -2...-7, днем от -1...+4 до +6...+11. В предгорных районах колебание температуры воздуха ночью от -4...+1 до -5...-10, днем от -2...+3 до +4...+9.

Месячное количество осадков больше нормы.

Иссык-Кульская область

Среднемесячная температура воздуха около климатической нормы и составит -1…-3 градуса, по востоку Иссык-Кульской котловины -5...-7.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью -3...-8, по востоку -10…-15 градусов, днем -1...+4.

Месячное количество осадков около нормы.

Нарынская область

Среднемесячная температура воздуха около климатической нормы и составит -12…-14 градусов, в Кочкорском районе -7...-9.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -13...-18 до -20...-25, днем от -8...-13 до -2...-7.

В Ат-Башинском районе в основном ночью от -15..-20 до -23...-28 градусов, днем от -5...-10 до -12...-17.

Месячное количество осадков больше нормы.

sputnik.kg