Алмамбет Шыкмаматов: Оснований для отставки торага нет

"Вопрос отставки торага - нереальная затея. Думаю, что не наберется 80 голосов, необходимых для его отставки ", - заявил Kaktus.media депутат Жогорку Кенеша и лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, депутат Исхак Масалиев инициировал отставку спикера парламента Дастана Джумабекова во имя обновления.



Что нужно, чтобы отозвать Джумабекова с поста спикера парламента

По мнению депутата Шыкмаматова, неправильное произношение название города, конечно, не приветствуется, но оно и не является основанием для его отставки.

"Не все идеальны, кто-то на русском неправильно произносит, а кто-то на кыргызском. В парламенте есть силы, которые давно желают рокировки спикера, для них это наиболее подходящий момент. Однако уже поздно раскачивать эту тему, поскольку до конца работы этого созыва осталось шесть месяцев", - высказал он свое мнение.

Спикер как модератор справляется со своей задачей, не конфликтный, а главное не замешан в политических и иных скандалах. Это принципиально.

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