Сооронбай Жээнбеков подписал закон, запрещающий разработку урана и тория в Кыргызстане

Кроме того, не допускается ввоз на территорию КР ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике».
Закон принят Жогорку Кенешем 31 октября 2019 года.
Целью Закона является защита здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также радиационной и экологической безопасности в КР.
Данным Законом на территории Кыргызстана запрещается:
1) осуществление деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска и разведки урановых, ториевых месторождений;
2) разработка урановых, ториевых месторождений (добыча урана, тория);
3) разработка радиоактивных хвостохранилищ, горных отвалов и передача их частным лицам с целью дальнейшей разработки и содержания.
Не допускается ввоз на территорию Кыргызской Республики ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
VESTI.KG
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